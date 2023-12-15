正副總統選舉白熱化 新北警今成立指揮管制中心全面蒐證

第16任總統副總統及立法委員選舉投票日已進入倒數4周白熱化階段，總統副總統法定競選活動期間自12月15日起為期28天，新北市警局為強化選舉期間安全維護工作，即日起由之市刑大及各分局同步成立選舉蒐證管制中心，全面整備並投入各項數位器材，在未來各項選舉活動場合加強安維警力，掌握預警情資，嚴防各種突發事件及干擾選舉狀況發生，展現警方落實維護選舉秩序決心。

警政署長黃明昭日前視察新北市警局執行治安維護及選舉查察工作時，強調選舉期間候選人人身及競選活動安全的重要性，警察機關各單位務必嚴陣以待，在重大活動場合更應該加派警力針對周邊環境及人員加強巡視，防處可能發生危害滋擾之情形，避免有安全死角。

新北市警局依警政署所規劃執行蒐證策略，進行一連串選舉活動安維蒐證教育訓練，強化各分局所屬人員執行活動蒐證方式及技巧，由現場指揮官規畫在活動進出口及制高點進行多角度複式蒐證，確保縱深嚴密部署，遏阻不法分子試圖藉滋事擾亂活動，另因應現今高畫質攝錄影像檔案位元龐大，市警局也同步擴充各單位所需數位儲存裝置容量，能夠符合競選活動期間各項活動現場所得大量影音資料存檔需求，提升整體維護安全能力。

新北市警局掛牌成立並啟動蒐證指揮管制中心，派員進駐進行全天候24小時輪值作業，有效掌握新北市各項選舉活動安全維護工作，提供第一線執勤人員蒐證裝備及技術支援，競選活動期間如有大型或跨區活動，由管制中心統籌規畫跨單位分工及支援，遇有突發事件會在第一時間調派警力，擴大收集現場蒐證影像至管制中心進行辨識分析，將事件相關人員及行為個化彙整，提供偵查單位強而有力事證，藉由落實競選期間各項蒐證工作，全力使選舉活動順遂。