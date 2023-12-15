影／新莊追車糾紛他攔車揮鐵棍 駕駛嚇拿手機蒐證也吞3000元

謝姓男子昨天下午與鄧男發生行車糾紛，手拿鐵棍在新北市新莊區新泰路車陣中揮舞恐嚇，過程被鄧男手機拍下上傳臉書社群。鄧男到中壢報警提告，單一窗口轉至新莊警受理查辦。謝男未到案，但涉多項交通違規，警依法告發最高恐併罰3萬9600元罰鍰；鄧男行車使用手機則依法開處3000元罰鍰。

據了解，謝姓男子（34歲）昨天下午近5時許，沿著新北市新莊區中正路往南方向開車行駛，途中行經中正路右轉至新泰路，卻與鄧男（38歲）所駕駛的汽車互爭車道，雙方上演追車戲碼。

過程中，謝男一路逆向尾隨，兩車追逐逾27公尺，直到謝男人車在新泰路122號前超車攔下鄧男人車，旋即持一把長鐵棍下車，站在路中間不斷揮舞、飆罵。鄧男嚇壞一路倒車，並手機錄影存證。事後，鄧男向中壢警方報案，並將畫面上傳臉書社群，引發網友熱議。

對此，新莊警方表示，昨天已單一窗口轉至分局受理，經聯繫涉嫌人謝男電話沒接，其現住地查訪無人應門，持續通知他到案說明釐清，朝恐嚇、強制罪嫌函送偵辦。

另外，謝男不依規定駛入來車道、非遇突發狀況，在行駛突中任意驟然減速，煞車或於車道中暫停、在多車道右轉彎，不先駛入外側車道。將依道路交通管理處罰條例第45條1項3款、第43條1項4款、第48條1項4款製單舉發，最高合併開處3萬9600元罰鍰。