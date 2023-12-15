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詐團遊說投資50萬又加碼讓她起疑 75歲婦懸崖勒馬 菜鳥車手落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市75歲林姓老婦人加入投資群組，被自稱經理人的男子遊說投資申購有高獲利，準備砸50萬時，對方又改口稱需100萬才能達投資門檻，讓林起疑報案。警方將計就計，讓林約對方面交，一舉逮獲菜鳥車手蔡男，依洗錢、詐欺罪嫌送辦，檢聲押、法院裁定收押。

警方指出，林姓老婦人12日下午2時許走進三民一警分局長明派出所，警方見她神情焦慮，詢問有何事，林指稱，日前加入投資群組，有名自稱經理職位的人告知有隻飆股可以投資申購而且獲利極高，她心動下將50萬積蓄領出後準備投資。

林婦告知警方，正當她要出門匯款時，對方卻又改口稱需100萬才能達到投資該檔飆股的門檻，她越想越不對勁，匯款前向警方諮詢，是否遇到詐騙。

警方研判林遇假投資詐騙集團，於是將計就計，讓林假意配合對方，雙方相約於隔天上午11時許在三民區凱歌路上一家超商內面交，警方在超商周圍守候埋伏。

果不其然，時間一到，擔任車手的蔡姓男子（30歲）以假經理身分現身和林接洽，佯裝簽約，林將現金交給蔡時，埋伏員警一擁衝上前將蔡逮捕，並在隨身包包內起獲手機、投資契約及識別證等詐騙證物。

蔡落網後聲稱，因想賺取3%高額佣金才加入詐騙集團，才剛入行沒幾天就被逮，警詢後，依詐欺、違反洗錢防制法等罪移送高雄地檢署偵辦，因涉嫌重大且有共犯在逃，檢方聲請羈押禁見獲准。

假投資詐團遊說高雄林姓老婦人投資50萬賺暴利，後又要求加碼百萬，讓她起疑報案，警將計就計，逮面交的菜鳥車手蔡姓男子，起出做案用資料。記者石秀華／翻攝
假投資詐團遊說高雄林姓老婦人投資50萬賺暴利，後又要求加碼百萬，讓她起疑報案，警將計就計，逮面交的菜鳥車手蔡姓男子，起出做案用資料。記者石秀華／翻攝
假投資詐團遊說高雄林姓老婦人投資50萬賺暴利，後又要求加碼百萬，讓她起疑報案，警將計就計，逮面交的菜鳥車手蔡姓男子。記者石秀華／翻攝
假投資詐團遊說高雄林姓老婦人投資50萬賺暴利，後又要求加碼百萬，讓她起疑報案，警將計就計，逮面交的菜鳥車手蔡姓男子。記者石秀華／翻攝
假投資詐團遊說高雄林姓老婦人投資50萬賺暴利，後又要求加碼百萬，讓她起疑報案，警將計就計，逮面交的菜鳥車手蔡姓男子。記者石秀華／翻攝
假投資詐團遊說高雄林姓老婦人投資50萬賺暴利，後又要求加碼百萬，讓她起疑報案，警將計就計，逮面交的菜鳥車手蔡姓男子。記者石秀華／翻攝
假投資詐團遊說高雄林姓老婦人投資50萬賺暴利，後又要求加碼百萬，讓她起疑報案，警將計就計，逮面交的菜鳥車手蔡姓男子。記者石秀華／翻攝
假投資詐團遊說高雄林姓老婦人投資50萬賺暴利，後又要求加碼百萬，讓她起疑報案，警將計就計，逮面交的菜鳥車手蔡姓男子。記者石秀華／翻攝

詐騙集團 老婦 車手

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