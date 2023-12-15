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影／高雄警逮詐團4車手 3少年中1為高職生...蹺課當「專員」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市蕭姓男子透過通訊軟體，認識暱稱「Eillen」的女網友，對方以高投資報酬等話術，邀他加入假投資的群組後，要向他收100萬元投資金。警方據報，圍捕4名詐騙集團成員，發現其中1名少年還是高職在學生，全案依詐欺洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

據了解，40歲的蕭姓男子11月間誤入詐團的假投資圈套，曾獲利5萬元，直到12月初，他打算獲利了結，但對方要他交100萬元才能拿回投資金，他才驚覺誤上賊船，向警方報案。

高雄市警前鎮分局據報，得悉蕭男與詐團約定12月13日在高雄市前鎮區新衙路交款，當天警方動員埋伏，等到約定時間，陳姓高職生（17歲）涉嫌佯裝營業專員，向蕭姓男子收款，員警一湧而出，逮捕陳姓少年。

正當員警逮捕陳姓少年，警方發現旁邊1輛轎車迅速開車要離去，認為是陳姓少年的同夥，立刻追去攔車，正巧遇路口紅燈，前方車輛堵住轎車，員警才順利逮捕開車的巫姓男子（18歲），以及17歲的鄭姓、沈姓2名少年。

警方查扣假工作證、作案手機等證物，據查，仍在學的陳姓少年涉嫌當詐團車手、巫姓男子是「收水手」，鄭、沈2名少年是「監控手」，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

警方攔捕正開車離去的詐團成員。記者林保光／翻攝
警方攔捕正開車離去的詐團成員。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉案陳姓少年，發現他還是在學學生。記者林保光／翻攝
警方逮捕涉案陳姓少年，發現他還是在學學生。記者林保光／翻攝

高雄市 詐欺 洗錢 詐騙集團 車手

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