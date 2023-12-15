影／19歲高雄男酒駕載友自撞翻到田裡 心虛喊「開車不是我」

19歲方姓男子今天凌晨0時20分許，開車搭載21歲王姓友人，行經高雄燕巢區角宿路與高鐵總廠路口時，不慎自撞路邊護欄，車輛翻覆至一旁田地，所幸方、王經送醫並無大礙；不過，方因開車前有喝酒，心虛推託是沒有喝酒的王男開車，事後經警方酒測，方始坦言酒駕上路，全案依公共危險罪嫌送辦。

從高鐵總廠路與角宿路口的監視器可以看出，當時正值深夜，路上鮮少人車經過，但也正因為此，雖有限速，如沒有測速器，車輛多半高速通過，但昨晚方男轎車經過路口時，絲毫完全減速跡象，而是直直衝向前方工地護欄，轎車高速撞飛翻覆至田地內。

案發不久，消防局獲報差派6車13人前往救援，消防局指出，現場方男自行脫困，而王男一開始卻坐在駕駛座上，所幸初判兩人傷勢不重，王救出後檢查為腹部壓傷、肢體多處擦傷，而方則是頭部、肢體擦挫傷，兩人均意識清楚，送醫無礙。