基隆龍騰大地火警 疏散15人

基隆「龍騰大地」社區火警，疏散15人。記者游明煌／翻攝 基隆市安樂區樂利三街大型集合式住宅「龍騰大地」6樓昨天上午起火，消防人員到場時，火場冒出大量濃煙，立即破門搶救，疏散6樓15名住戶，上午7時許火勢控制，所幸無人受傷，起火原因還待調查。

基隆市消防局昨天上午6時16分接獲報案，指安樂區樂利三街8巷一棟大樓發生火災，消防局出動21輛消防車、44名消防員搶救。

消防人員到場發現起火民宅為龍騰大地社區，現場為17層樓建物，大樓6樓有火舌竄出及冒出大量濃煙。

據了解，起火當時屋內沒人，同層樓其他住戶表示，當時屋主不在家，不知為何會起火，懷疑可能是電線因素釀災。

受火警影響，大批消防車馳援，社區周邊的聯外道路一度只剩1個車道，公車總站的公車要駛出有困難，多輛公車動彈不得，麥金路一帶等著上班上學的通勤族等嘸車，警方趕緊加強交通疏導。

市長謝國樑昨前往社區關心，他說，近期火警頻傳，起火原因仍待調查，提醒民眾冬季使用電器設備要提高警覺，近期將邀集「集合式住宅」的主委，宣導防火意識，將災害降到最低。