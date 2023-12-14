新莊男當街拿鐵尺揮舞恐嚇 警依法查辦駕駛另吞3萬9千6罰鍰

新北市新莊區一名男子，疑似與人發生行車糾紛，竟下車手拿一把鐵尺下車，旋即往後揮舞飆罵恐嚇。整個過程都被後方駕駛拍下上傳臉書社群。對此，新莊警方表示，將通知雙方駕駛到案說明，另男子違規部分將依法開單舉發，駕駛最高恐併罰3萬9600元罰鍰。

據了解，有民眾透過臉書社群《爆料公社》上傳一段影片，內容是一名男子手拿一把長鐵尺，站在馬路上惡狠狠朝著後方車輛揮舞嗆駡。整個過程都被後方車輛駕駛拍下，並上傳臉書社群，引發網友熱議。

新莊警方網路巡邏發現檢視影片，比對案發地點應在新北市新莊區新泰路122號前，男子行為恐涉及恐嚇、強制罪嫌，將以車追人通知車主到案說明釐清。

另外，駕駛人不依規定駛入來車道、非遇突發狀況，在行駛突中任意驟然減速，煞車或於車道中暫停、在多車道右轉彎，不先駛入外側車道。將依道路交通管理處罰條例第45條1項3款、第43條1項4款、第48條1項4款製單舉發，最高合併開處3萬9600元罰鍰。