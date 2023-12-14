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虛驚一場！高雄天山營區傳火警 原來是宿舍寢室衣櫃起火
陸軍八軍團裝甲564旅位高雄阿蓮的天山營區，今天下午4時15分許驚傳庫房火警消息，消防指揮中心接獲通報後，雖緊急派遣9車17人前往救援，但在消防車到場時，八軍團已自行撲滅，未造成災情；不過，八軍團向記者澄清，並非庫房起火，而是內部宿舍3樓寢室木質衣櫃起火。
陸軍第八軍團指揮部王俊傑少將表示，裝甲564旅天山營區內官兵寢室今傍晚冒出濃煙，經單位發現後，除消防編組處置外，並同步申請高雄市政府消防局阿蓮分隊派遣3輛消防車支援，火勢迅速獲得控制與撲滅，經查僅木質衣櫃損壞，無人員傷損。
第八軍團指出，後續將配合消防局鑑處釐清肇因；另將要求所屬單位加強營舍巡管及定期檢查電器（線）設備等預防作為，確維營區安全。
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