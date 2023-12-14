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屏東民宅屋頂鐵皮加蓋工人7米高摔落 送醫不治

中央社／ 屏東縣14日電

屏東吳姓男子今天進行民宅頂樓鐵皮屋加蓋工程時，不慎自7公尺高摔落，消防人員獲報趕往救護，送醫搶救仍宣告不治，警方封鎖現場採證，確切事故原因待調查釐清。

屏東消防局指出，今天上午9時許出動救護，前往內埔鄉興義路巷子裡，有工人施工不慎摔落，抵達現場發現男子頭部有撕裂傷，對痛有反應，但有躁動現象，緊急送往醫院途中，意識發生改變、乃至昏迷。

屏東縣警察局內埔分局內埔派出所長張智榮接受媒體聯訪表示，案發現場為一般民宅，正在進行頂樓鐵皮加蓋工程，樓層高度約7公尺；現場民眾發現施工42歲吳男不慎高處跌落，立即通報消防人員救護，但吳男經送往屏東基督教醫院急救後仍不幸身亡。

張智榮指出，警方封鎖現場，通知鑑識人員到場採證，並通報勞動部南區職業安全衛生中心，確切事故原因進一步調查釐清中。

屏東縣 勞動部

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