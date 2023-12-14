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桃園鬧區驚見棒球隊 賓士等紅燈遭猛砸…狂擠車縫落跑
桃園市桃園區大興西路及經國路口今上午驚見棒球隊砸車，2名黑衣人在車陣中持棒球棍朝一輛等紅燈的黑色賓士車一陣猛砸，駕駛為了躲避攻擊，猛撞前方車輛縫隙試圖逃跑，共波及3輛轎車，場面相當混亂，驚悚一幕嚇壞附近民眾。
今上午8點多大興西路及經國路口正逢上班尖峰，車流中卻驚見黑衣人持棒球棍穿梭，猛砸一輛黑色賓士車，過程中黑衣人還跳上另一輛紅色轎車的引擎蓋從旁攻擊，賓士車當場被砸得鈑金凹陷、車燈碎裂，駕駛為了躲避不斷衝撞前車縫隙，待綠燈後加速向前大迴轉，過程全被附近大樓住戶給拍下，引發議論。
對此桃園警分局說明，22歲詹姓男子與20歲王姓男子有債務糾紛，雙方約定今上午在大興西路見面，解決債務問題，結果2人一碰到就起衝突，詹男向對方噴辣椒水後與友人開著黑色賓士逃逸，王男及友人則開著淺色BMW尾隨，在大興西路及經國路口追上詹男，持球棒砸車後逃逸。
警方獲報趕到現場，雙方都已經離開，隨即循線追查，2小時內將詹男及友人共4人、王男及友人共3人查緝到案，雙方對砸車、噴辣椒水皆提出毀損及傷害告訴，警方依聚眾鬥毆、毀損、傷害等罪嫌移請偵辦，同時報請桃園地檢署檢察官指揮，依組織犯罪進行偵辦。另外詹男為了躲避砸車撞開前方3輛車，警方分別聯繫車主後將報出險，由保險公司處理。
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