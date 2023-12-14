影／死貧道也要死道友！詐新北婦1200萬 車手遭逮咬出同夥

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聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區60多歲王姓婦人，日前看到標榜穩定獲利的投資廣告，遂下載理財APP並先後匯錢1200萬投資。但王婦欲領出獲利時卻發現無法出金還被要求持續交錢，王婦驚覺遭詐氣得報警。板橋警方獲報請王婦假意配合，當場逮捕前來取款的吳姓車手，吳男則供出在外監控的王姓車手，警方詢後將2人依詐欺罪嫌送辦。

據了解，擔任工友的60多歲王姓婦人，日前在臉書看到股票投資理財的廣告，王婦好奇之下點擊該廣告，隨即1名自稱理財顧問的男子與王婦加LINE聯繫，在對方誆稱能穩定快速獲利的話術慫恿下，王婦於是下載投資理財APP，起初王婦仍半信半疑，先投入小錢試試手氣，果然不久後便收到獲利通知。王婦深信不疑開始大手筆砸錢投資，先後投入共1200萬元。

日前王婦見投資APP顯示有大筆獲利向對方表示要領出時，不料對方卻要求王婦需持續投資才能領出，王婦覺得有異立即向警方求助，才驚覺中了詐騙集團圈套，當場難過的情緒幾近崩潰。板橋警方見王婦情緒稍微平復後，建議王婦將計就計約出詐騙集團。雙方相約6日在王婦住處取款，詐騙集團不疑有他派31歲吳姓車手到場取款，埋伏許久的警方立即上前表明身分將他逮捕。

吳男被警方逮捕驚嚇之餘，鬆口表示願意配合警方去找在外監控的收水手。此時在路邊計程車上等待的21歲王姓收水手見吳男走進，還開心的打開車門探頭揮手示意，不料才開心不到5秒，就被在旁監控的警方從車上拖出壓制在地。吳、王2人被逮後坦承詐騙，警方詢後依詐欺罪嫌將2人送辦，並持續追查詐騙集團上游。

警方將在外監控把風的王姓收水手逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將在外監控把風的王姓收水手逮捕。記者黃子騰／翻攝
被逮的吳男帶著警方去找王姓收水手。記者黃子騰／翻攝
被逮的吳男帶著警方去找王姓收水手。記者黃子騰／翻攝
板橋警方逮捕上門取款的吳姓車手。記者黃子騰／翻攝
板橋警方逮捕上門取款的吳姓車手。記者黃子騰／翻攝

詐騙集團 理財 車手

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