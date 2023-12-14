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女爆北捷中山站外遭怪人比「V」騷擾 警加強巡守：今年已5件
陳姓女子近日上網貼文，指北捷中山站外常有「怪人」出沒，他自己也遭遇鄰座男子靠近比出「V」手勢騷擾，警方今說明，過去曾有酒店經紀在捷運站外搭訕女子，相關案件今年已接獲5件，已加強該處巡邏密度，防止類似情形發生。
據悉，25歲陳女上網貼文表示，他近日坐在北捷中山站外座位區滑手機，鄰座的30歲簡姓男子伸手在陳女手機下方比出「V」手勢，雖未碰觸到陳女，但已造成陳女感覺不適，當場喝止對方並報警，未料簡男也報警自稱被陳女騷擾，過程中還說「不要因為你是女生就這樣好不好？」
轄區警方今說明，台北捷運中山站平時人潮眾多，過去曾接獲報案發現有酒店經紀在附近隨機搭訕女性，相關案件今年上半年有４件，下半年有１件，已加強捷運站周遭巡邏強度，防止類似情形發生。
警方表示，針對陳女、簡男互相報案指稱遭對方騷擾，經派員到場後雙方互不提告，簡男離去後陳女也離開。
警方呼籲，民眾遭遇類似情形可先蒐證，立即報警，警方將依騷擾情節輕重，分別依社會秩序維護法或性騷擾防治法等法規處理。
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