聽新聞
test
0:00 / 0:00
變裝偷走50年銀牌仍被逮 台南男良心不安神明面前懺悔
台南安南區公學路上某宮廟廟方人員10日整理廟務時，發現原本配戴在神明上一面銀牌遭竊，而該面銀牌已經有50年歷史，立即向台南市警三分局長安派出所報案，警方調閱數十支監視器比對，昨鎖定32歲莊姓男子涉有重嫌查緝到案。他事後更前往宮廟向神明懺悔，乞求神明原諒。
長安派出所據報後，所長黃俊榮率該員警湯育衡、陳奕兆、陳學熹及黃昭潔，發揮團隊精神，分頭調閱數十支監視器比對後，發現莊男犯案時為避開監視器，刻意從宮廟後方甘蔗田穿越進入行竊。
他偷走銀牌，騎乘機車離開時，還刻意關閉車燈及變裝，增加警方查緝難度。經警方鍥而不捨的調查後，鎖定莊男涉有重嫌，將他查緝到案後，並涉依竊盜罪嫌送辦。
然而，他事後自知犯錯，良心不安，專程前往該宮廟向神明懺悔，乞求神明及廟方的原諒。廟方人員感謝警方的用心，讓50年歷史的銀牌失而復得。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言