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變裝偷走50年銀牌仍被逮 台南男良心不安神明面前懺悔

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安南區公學路上某宮廟廟方人員10日整理廟務時，發現原本配戴在神明上一面銀牌遭竊，而該面銀牌已經有50年歷史，立即向台南市警三分局長安派出所報案，警方調閱數十支監視器比對，昨鎖定32歲莊姓男子涉有重嫌查緝到案。他事後更前往宮廟向神明懺悔，乞求神明原諒。

長安派出所據報後，所長黃俊榮率該員警湯育衡、陳奕兆、陳學熹及黃昭潔，發揮團隊精神，分頭調閱數十支監視器比對後，發現莊男犯案時為避開監視器，刻意從宮廟後方甘蔗田穿越進入行竊。

他偷走銀牌，騎乘機車離開時，還刻意關閉車燈及變裝，增加警方查緝難度。經警方鍥而不捨的調查後，鎖定莊男涉有重嫌，將他查緝到案後，並涉依竊盜罪嫌送辦。

然而，他事後自知犯錯，良心不安，專程前往該宮廟向神明懺悔，乞求神明及廟方的原諒。廟方人員感謝警方的用心，讓50年歷史的銀牌失而復得。

廟方人員感謝警方的用心，讓50年歷史的銀牌失而復得。圖／讀者提供
廟方人員感謝警方的用心，讓50年歷史的銀牌失而復得。圖／讀者提供
莊姓男子行竊得手，騎乘機車離開時，還刻意關閉車燈及變裝，增加警方查緝難度。圖／讀者提供
莊姓男子行竊得手，騎乘機車離開時，還刻意關閉車燈及變裝，增加警方查緝難度。圖／讀者提供
莊姓男子事後自知犯錯，良心不安，專程前往該宮廟向神明懺悔，乞求神明及廟方的原諒。圖／讀者提供
莊姓男子事後自知犯錯，良心不安，專程前往該宮廟向神明懺悔，乞求神明及廟方的原諒。圖／讀者提供

神明 監視器 台南

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