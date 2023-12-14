高雄男疑欠債遭擄至台南 警循線救人逮8嫌

高雄市黃姓男子疑似因債務問題，4日晚間在高雄市遭人擄走，台南警方5日凌晨循線在一處空屋救出被限制行動的黃男及黃男友人，至今已陸續查獲8名涉案嫌疑人。

台南市政府警察局新化分局副分局長呂景智今天接受媒體聯訪表示，新化分局於5日凌晨3時許接獲高雄市仁武分局轉報，指稱黃姓男子在高雄市新興區某飯店前遭不明人士擄走，黃男父親向仁武分局通報緊急協尋。

呂景智指出，新化分局循線獲悉黃男遭挾持至新化地區，立即指派偵查隊及出動警網協尋，員警於台19甲線與信義路口附近，發現有對向車輛向警車閃爍大燈示意，警方停車瞭解後前往可疑地點查看，在一處空屋附近草叢內發現躲藏起來的蘇姓、黃姓、陳姓3名可疑人員。

呂景智說，3人經員警盤查，向警方坦承有涉犯妨害自由情事，員警於附近巡視查找，在空屋前發現黃男及其友人謝姓男子雙手遭膠帶綑綁，臥倒於道路上，隨即通報救護車到場協助送醫。

警方初步調查，向警方閃燈示意者也是涉案嫌疑人，可能因擔心鬧出人命，才會在看到警車經過時向警方求援。

呂景智表示，警方當天隨即成立專案小組，並通報台南地檢署指揮，至今共查獲8名嫌疑人到案，其中1人由檢察官向法院聲請羈押禁見獲准，並查扣斧頭、鋁棒及膠帶等證物，全案朝重傷害、妨害自由及組織犯罪等罪嫌擴大偵辦，持續追查是否仍有其他未到案共犯。