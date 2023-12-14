聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／彰化員林發生隨機砍人事件！男公園持菜刀攻擊 3女子受傷送醫
彰化縣員林市三民公園今天中午驚傳隨機砍人事件，一名男子不明原因砍傷公園3名女性民眾，隨後還自殘，警方獲報後到現場將男子制伏送醫，幸3名民眾沒生命危險，警方正釐清案情中。
據了解，今天中午12時，一名年約30歲男子在公園內持菜刀砍人，被砍女子呼救， 3名女子是外地人，其中二人受傷，男子也非本地人，看到男子砍人的一旁民眾相當驚嚇趕快報警，男子也有自殘行為，警方趕到後制伏男子，受傷的三人送醫救治，到底是隨機砍人還是另有原因，警方調查中。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言