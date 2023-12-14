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影／彰化員林發生隨機砍人事件！男公園持菜刀攻擊 3女子受傷送醫

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市三民公園今天中午驚傳隨機砍人事件，一名男子不明原因砍傷公園3名女性民眾，隨後還自殘，警方獲報後到現場將男子制伏送醫，幸3名民眾沒生命危險，警方正釐清案情中。

據了解，今天中午12時，一名年約30歲男子在公園內持菜刀砍人，被砍女子呼救， 3名女子是外地人，其中二人受傷，男子也非本地人，看到男子砍人的一旁民眾相當驚嚇趕快報警，男子也有自殘行為，警方趕到後制伏男子，受傷的三人送醫救治，到底是隨機砍人還是另有原因，警方調查中。

員林市三民公園今天中午驚傳砍人事件，一名男子不明原因砍傷公園3名女性民眾，隨後還自殘，警方獲報後到現場將男子制伏送醫。圖／民眾提供
員林市三民公園今天中午驚傳砍人事件，一名男子不明原因砍傷公園3名女性民眾，隨後還自殘，警方獲報後到現場將男子制伏送醫。圖／民眾提供

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