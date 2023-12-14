冷氣團將襲 北市消：冬令進補烹煮謹記人離火熄

台北市消防局今天提醒，低溫且適逢冬至將到，若要長時烹煮補品時，應謹記「人離火熄」原則，且廚房要安裝住警器以防止火災發生釀禍。 美聯社 16日起將有2波冷氣團接力報到，台北市消防局今天提醒，低溫且適逢冬至將到，若要長時烹煮補品時，應謹記「人離火熄」原則，且廚房要安裝住警器以防止火災發生釀禍。

消防局今天發布新聞稿表示，根據中央氣象署觀測，16日起將有鋒面通過及大陸冷氣團南下，北台灣將明顯變冷，17日是這波冷氣團威力最強的時候，中部以北及東北部將出現攝氏13度低溫。

由於22日為冬至，消防局說，國人常有進補的飲食習俗，多食用燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐或藥燉排骨等補品，因燉補料理需長時、慢火熬煮，烹煮者常會趁中間空檔去做其他事情或外出，容易忘記廚房有食物在烹煮，一旦無人發現鍋內湯汁煮乾時，就很可能發生煮食不慎釀火災案例。

消防局提醒，使用爐火應遵守「人離火熄」原則，若有事離開廚房，應先關閉爐火再離開廚房，同時避免鍋具內部湯汁液面過高，導致沸騰時湯汁外溢熄滅爐火而造成瓦斯外洩引起火災事故。

另外，也需留意家中長時間燉煮食物，忘記爐火使鍋內煮到無湯，造成食物焦化而引起火災。

消防局呼籲，為防止廚房火災發生，廚房應安裝住宅用火災警報器，偵測到濃煙或高溫時，將發出高分貝聲響提醒民眾；燉煮時瓦斯爐具附近勿放置易燃物品或危險物品。廚房可選用安全爐具，選擇有熄火安全裝置及溫度感知功能爐具，偵測爐火熄滅或鍋爐達到一定溫度時，會自動切斷瓦斯。