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9旬嬤體重暴瘦落床就醫死亡 家屬告護理之家討百萬敗訴

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄黃姓婦人2015年入住某護理之家，2020年8月間，黃婦在護理之家落床就醫，事隔不到2個月因低血鈉、貧血急診，沒多久就在院死亡，黃婦家人質疑護理之家沒善盡照顧責任，讓黃婦身體羸弱，提告索賠192萬500元，法院審理後，法官認為黃婦死亡與落床、體重過輕無直接相關，判判家屬敗訴。

判決指出，高雄89歲的黃婦2015年7月入住護理之家，在裡面住了5年多照顧狀況良好，但2020年8月26日，黃婦疑落床摔傷，送醫急救後因腦積水入住加護病房，雖然15天後康復出院，但10月13日又因肺炎、泌尿道感染症等症狀急診住院，21日就在院死亡。

事後家屬發現黃婦在2020年1月至8月間，體重都在48至49公斤之間游移，但落床住院後，體重卻暴瘦至34公斤，護理之家卻沒在營養診斷欄位勾選體重過輕，導致黃婦身體羸弱，且落床送醫後，也沒檢視黃婦受傷部位。

家屬質疑護理之家照顧有疏失，才造成黃婦死亡，包含喪葬費、精神慰撫金等，合計向護理之家、照護員、營養師等人求償192萬500元。

護理之家挨告後反駁。稱黃婦直接死因是肺炎合併呼吸衰竭，並不是照護不當造成，且若有住民跌倒，護理人員都會通報家屬，相關照護紀錄都是照機構常規進行，體重測量則是由照護人員執行，由主任統整後提供營養師評估，死亡與他們照護無關。

法院審理時，法官去函黃女送醫的醫院，院方稱黃婦為長期臥床病患，容易因本身疾病及臥床導致吸收問題，而有體重過輕情況，不能就此斷言體重輕是照護品質不佳所致。

另外，黃婦死亡原因為肺炎合併呼吸衰竭，無法斷定其體重過輕、營養不良與其死亡有因果關係，因長期臥床、高齡患者本就是肺炎好發族群，併發敗血性休克也有，與體重過輕並無直接相關。至於落床的頭部外傷，治療後外傷已無大礙，與死因並無關聯。

法官依據院方回函，認為黃婦死亡與頭部外傷無關，當時再次住院是因肺炎併呼吸衰竭，因死因與體重過輕並無直接相關，不能斷定是護理之家照護不佳所致，綜合事證後，認定護理之家、照護員、營養師並無過失，判家屬敗訴。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

肺炎 營養師 患者

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