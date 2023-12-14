南科新貴遭詐賠上500萬 警逮車手其中1人還是「5條通」

一名林姓男子派駐南科台南園區工作，平時喜歡搜尋有無投資機會，他看近期黃金價格創新高價，不料在網路上誤信詐騙術語，以為是跟著老師操作黃金期貨，沒想到竟落入騙局，不到半年就損失500多萬，他向警方報案，配合約出對方，現場逮到戴姓、張姓兩名車手，其中張男還謊報弟弟個資被員警識破，還查出他身背「5條通」，全案昨依詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。

據了解，林姓男子外派到南科工作，收入不錯，是外人眼中的「科技新貴」，他平時就有投資習慣，但這次卻在網路上栽跟頭，他加入網路推薦的群組後，陸續匯款與面交投入資金操作，以為是穩賺不賠，結果不但沒有獲利，還開始虧錢，短短幾個月已損失近500萬元。

林男警覺可能受騙，到轄區善化警分局新市分駐所報案，經員警分析認為是詐團手法，對方仍持續要林男「加碼補倉」，又要了70萬元，警方決定將計就計，佯裝配合要求，約定當面交付資金70萬，並事先到場埋伏監控，等待兩名車手現身一擁而上將人逮捕。

警方抓到30歲的戴男及28歲的張男等2名車手，當場查扣工作證、收據、手機、印章等犯罪工具。其中張男因多件司法案件未報到遭通緝，異想天開謊報弟弟身分企圖蒙混過關，但因長相差異太大遭警方識破，一查還遭桃園地檢署等單位發布共5條通緝。