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基隆少年找女友失音訊家人急死 桃警調監視器找人公廁尋獲

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

基隆市一名16歲黃姓少年日前向家人表示要去桃園市楊梅區找女朋友，豈知竟就此音訊全無。少年離家後曾打電話向社工表示心情不佳，讓家屬緊張不已立刻報警。對此桃園警方過濾監視器及科技定位，發現少年人在桃園市八德區一帶，成功撥通少年電話後終於在一處公園找到他，所幸人一切平安。

基隆警方日前受理少年家屬的失蹤人口緊急協尋報案後，立即比照重大刑案啟動尋人工作，桃園八德警分局接獲通報，過濾多支監視器並以科技定位系統，發現少年出沒在八德區接近大溪區一帶。

由於附近都是住宅社區大樓，警方到附近詢問周遭民眾及店家，但對少年都沒有印象。員警嘗試打電話給少年，少年接通後不願透露位置，員警持續與少年溝通對話安撫情緒時，警方便在附近查看是否有講電話、符合少年特徵者，最後在公園廁所內發現黃姓少年。

警方表示，守護民眾安全、協助失蹤人口返家都是分內工作。看到少年順利和家人團圓，覺得一切都很值得，呼籲民眾在生活中難免會遇到挫折或難以克服的困境，可隨時向政府相關部門提出諮詢或請求，每個人平時也多關心身邊的親朋好友，以免憾事發生。

基隆少年向家人表示要去桃園找女友後音訊全無，警方最終在一處公園廁所找到人。記者周嘉茹／翻攝
基隆少年向家人表示要去桃園找女友後音訊全無，警方最終在一處公園廁所找到人。記者周嘉茹／翻攝
基隆少年向家人表示要去桃園找女友後音訊全無，警方最終在一處公園廁所找到人。記者周嘉茹／翻攝
基隆少年向家人表示要去桃園找女友後音訊全無，警方最終在一處公園廁所找到人。記者周嘉茹／翻攝

桃園 監視器 基隆

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