后里三豐路3輛機車陸續車摔人傷 研判與昨晚事故有關

台中市后里三豐路今天有3輛機車陸續車摔人傷，警方初步研判與昨晚事故有關。圖／警方提供 台中市后里區三豐路同路段今天早上陸續有3名機車騎士摔車受傷，員警到場處理發現路面有油漬，初步研判與昨晚的車禍事故有關，留下油漬造成機車滑倒，警方正追查真正肇事原因中。

台中市大甲警分局表示，今天早上7點30分在中市后里區三豐路4段北上路段發生車禍，42歲張姓女騎士和38歲蔡姓男騎士、25歲陳姓女騎士騎機車，經過同路段，疑似道路上油漬3車陸續不慎自行滑倒，3車都未發生碰撞，現場由大甲分局后里交通小隊及義里派出所員警到場處理。