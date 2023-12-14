快訊

萬綠叢中一點藍！傳「越南王」籌辦新網媒 大選年搶話語權

美麗島民調／賴蕭配持續領先 柯盈配觸底反彈仍墊底

97歲前參謀總長劉和謙病逝 國防部將協助辦理後事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

持酒瓶敲頭…酒醉男失控嚇壞妻女 雄警門外對峙1小時

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄鳥松區41歲翁姓男子昨晚8時許因酒後理智失控，竟然持酒瓶敲擊自己腦袋，嚇壞一旁49歲林姓妻子，她既擔心丈夫流血受傷，也擔心家人安危，情急下，只好報警求助，當時由一名警員在門外安撫翁男情緒，其他人伺機而動，苦勸一小時後，眾人順勢上前制伏翁男，將他送醫。

妹妹！妳有沒有受傷！」警員暖心安撫屋內翁男的家人，翁家大門原本鐵門緊鎖，在警方苦心勸說下，翁男漸漸拉開鐵門露出小縫，過程中，警方喊話要翁男先讓家人出來，而這時屋外眾人躲在近處，就怕被他看見，會觸動敏感情緒。

所幸，在翁男鐵門再拉開一小縫隙時，員警見機立即上前壓制翁男，並將他平安送往醫院救護傷口，結束這場鬧劇。

高雄警方前往酒後失去理智的男子家中安撫。記者古和純／翻攝
高雄警方前往酒後失去理智的男子家中安撫。記者古和純／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家人 情緒 妹妹

延伸閱讀

男喝酒涉持雙刀叫囂公園民眾 下樓自摔被聯手壓制

人美心善！女義消目睹車禍即時救援 因台南大地震奉獻救護

強制配備反酒駕偵測系統 美國當局踏出第一步

「以為要摘我的器官」 板橋醉男怒掐醫護人員脖子遭逮

相關新聞

影／馬偕護理系男大生騎機車 淡水0減速撞工程車慘死

新北市淡水區淡金路二段今天凌晨發生死亡車禍，1名馬偕醫學院護理系22歲黃姓男學生，到台北訪友騎機車返回三芝途中，幾乎完全...

影／新北男違停遭開單罵警三字經 拿手機開錄挑釁「動手啊」

新北市陳姓男子昨天將車輛違停在板橋區新府路，海山警方接獲民眾報案前往處理，依違停對陳男開單告發。不料陳男疑因不服取締不但...

找到了！台中大安落海釣客被尋獲 送醫急救中

台中市大安區五甲漁港附近今天早上發生釣客落海意外，消防局和海巡署派人艇搜尋，3小時後找到落海男釣客，送醫急救中。

恢復民眾檢舉罰單爆量...傳高雄限制警員開單 基層炸鍋：聽誰的？

6月30日起，道路交通管理處罰條例恢復13項民眾檢舉後，檢舉魔人重出江湖。選舉到，民怨沸騰，交通部丟出騎樓違停可「因地制...

公車司機陳屍報廢公車改裝的員工宿舍 有慢性病史 相驗釐清死因

50歲洪姓公車司機，住在台北市北投區知行路上停車場內，由報廢公車改裝的員工宿舍，今早因上班時間未到場出車，同事至宿舍發現...

9旬嬤體重暴瘦落床就醫死亡 家屬告護理之家討百萬敗訴

高雄黃姓婦人2015年入住某護理之家，2020年8月間，黃婦在護理之家落床就醫，事隔不到2個月因低血鈉、貧血急診，沒多久...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。