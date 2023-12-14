持酒瓶敲頭…酒醉男失控嚇壞妻女 雄警門外對峙1小時

高雄鳥松區41歲翁姓男子昨晚8時許因酒後理智失控，竟然持酒瓶敲擊自己腦袋，嚇壞一旁49歲林姓妻子，她既擔心丈夫流血受傷，也擔心家人安危，情急下，只好報警求助，當時由一名警員在門外安撫翁男情緒，其他人伺機而動，苦勸一小時後，眾人順勢上前制伏翁男，將他送醫。

「妹妹！妳有沒有受傷！」警員暖心安撫屋內翁男的家人，翁家大門原本鐵門緊鎖，在警方苦心勸說下，翁男漸漸拉開鐵門露出小縫，過程中，警方喊話要翁男先讓家人出來，而這時屋外眾人躲在近處，就怕被他看見，會觸動敏感情緒。

所幸，在翁男鐵門再拉開一小縫隙時，員警見機立即上前壓制翁男，並將他平安送往醫院救護傷口，結束這場鬧劇。 高雄警方前往酒後失去理智的男子家中安撫。記者古和純／翻攝

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