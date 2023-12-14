找到了！台中大安落海釣客被尋獲 送醫急救中

台中市大安區五甲漁港附近今天早上發生釣客落海意外，消防局和海巡署派人艇搜尋，3小時後找到落海男釣客，送醫急救中。

一名釣客今天早上7點多，在五甲漁港附近海岸看到附近另名男釣客落海立即報案，台中市消防局和海巡署全力搜救，海巡署船艇在外海搜尋，消防局人員在岸邊搜尋，派出所員警也在場協助；今天早上10點多，搜救人員找到落海釣客，由消防局救護車送醫急救中。

台中市警局大甲分局今天早上7點多獲報，五甲漁港有釣客落海，警方通報台中市消防局和海巡署，各單位派人船到場搜救。