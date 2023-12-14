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影／男拒檢飆車大逃亡 為這原因不惜闖紅燈還撞電桿成火燒車

聯合報／ 記者古和純尤聰光／台東即時報導

男子在市區高速飆車不顧自身與旁人安危。記者古和純／翻攝
男子在市區高速飆車不顧自身與旁人安危。記者古和純／翻攝
台東李姓男子昨天深夜開車載著林姓友人行經卑南鄉和平路時，因跨越雙黃線左轉明顯違規，被巡邏警發現遂鳴笛示警停車受檢，怎料，李男因毒品罪遭通緝心虛加速逃逸，不惜闖紅燈於市區疾速行駛，在中華路4段自撞電桿後，李男與林男乾脆棄車逃逸，隨後警方依公共危險罪嫌逮捕李男送辦。

「巡邏車全程保持安全距離，伺機行動！」警方表示，就怕李男出現危險舉動，因此並未與李男競速追捕，不過，李男當時車上還搭載友人林男，他竟然一路疾駛狂飆，置自己與友人的生命安危於不顧。

警方指出，李男於從11時46分許一路駕車飆速至11時56分在中華路4段自撞電桿，短短10分鐘，至少三度明顯闖越紅燈，最高可罰1萬6200元，而他高速撞爛自己黑色轎車後，雖自行平安脫困，但就怕被警方逮捕，他只好棄車逃逸，而就在他離開後，轎車引擎隨即燃燒，所幸經警通報消防局及時撲滅，無人傷亡。

隨後，李、林二人被員警逮捕，經查，李男因觸犯毒品罪遭通緝，當下涉嫌於駕車前施用毒品不安全駕駛，警詢後，依違反公共危險罪移送台東地檢署偵辦。

男子駕車自撞電桿後，棄車逃逸，而遭撞爛的車輛還因此燃起大火。記者古和純／翻攝
男子駕車自撞電桿後，棄車逃逸，而遭撞爛的車輛還因此燃起大火。記者古和純／翻攝
台東警方逮捕涉嫌不安全駕駛的李姓男子。記者古和純／翻攝
台東警方逮捕涉嫌不安全駕駛的李姓男子。記者古和純／翻攝
男子駕車自撞電桿後，棄車逃逸，而遭撞爛的車輛還因此燃起大火。記者古和純／翻攝
男子駕車自撞電桿後，棄車逃逸，而遭撞爛的車輛還因此燃起大火。記者古和純／翻攝

毒品 自撞 通緝

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