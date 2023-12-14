快訊

周海媚生前膝下無子女無配偶 上億遺產繼承者曝光

長年鑽研如何抗慢性發炎 醫自曝每天喝這一物助他停吃止痛藥

「帝王條款」遭出征 吳若權挺國中生：提醒世人互相尊重的重要

2男登墾丁第一高峰迷路求救 消防隊：做好準備再去征服

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

2名男登山客昨天到墾丁大母山登山，下山時因不黯地形迷失方向，加上天色已暗報案求援，消防局獲報後1小時找到2人。圖／屏東縣消防局提供
2名男登山客昨天到墾丁大母山登山，下山時因不黯地形迷失方向，加上天色已暗報案求援，消防局獲報後1小時找到2人。圖／屏東縣消防局提供
位於墾丁國家公園區內的大山母山，也是台灣最南端的「小百岳」，海拔只有325公尺，沒有傲人山勢，但三面環海的景觀，吸引不少人前往；2名男登山客昨天下山時因不黯地形迷失方向，加上天色已暗報案求援，消防局獲報後小時後找到2人，也提醒冬季有強勁落山風，且路徑多岔路、標示不清，一不注意就會走錯方向迷路。

中央山脈延伸至恆春半島南端隆起2座高大山峰，一圓一尖形成強烈對比，尖狀的是位於恆春畜產試驗所後方的大尖山，因地形陡峭具危險性禁止民眾登山，另個圓狀的是山型壯闊而得名的大山母山，雖海拔只有325公尺，卻是墾丁第一高峰，也是清末守護著恆春城、風水上的四大守護靈之一的「左青龍」，墾管處近年規畫短行程的大母山登山路線，提供水上活動之外親近山林的選擇，

縣消防局恆春消防分隊昨天下午5時36分接獲大山母山山域搜救案件，指2名男子在大山母山登山，下山時因不黯山域地形迷失方向，消防隊請2人原地等候救援，利用報案者手機定位座標估算方位後調派第4大隊3車9人前往搜尋，晚上7時5分與登山客接觸，2人身體狀況正常，自行離去。

消防隊說，登山大山母山一等三角點是台灣緯度最南的三角點，兼具一等天文點、衛星點、重力點，基點採用大型水泥做護罩，供人摸點與拍照；登山口有多處，從省道台26線南灣段29.45公處處左側水泥路進入，約1小時登頂，因南台灣夏季酷熱，秋季登山較舒爽穩定，冬季有落山風較不適合，呼籲登山前準備充足裝備外，學習如何手機定位自身座標，如遇到迷失方向報案時留在原地，提供座標讓消防隊員快速到達。

恆春 墾丁 風水

延伸閱讀

楊繡惠報案遭拒？警：依法受理將查所長是否言語不當

打造恆春「有機半島」不是夢 胡麻油獲台灣農會百大精品

墾丁成為紫斑蝶繁殖新樂園 墾管處用這招避「路殺」護蝶

日業者反對一日登頂來回富士山 盼山梨縣府擬對策

相關新聞

外籍情侶凌晨當街吵架見警驚逃 男遭逮、女後返回「自首」原因曝

高雄楠梓區建楠路今天凌晨疑有男女打架吵鬧，不過，警方獲報到場後，並未發現有打鬥情事，反倒是現場起口角的情侶，見警欲靠近就嚇得落逃，據悉，警方當下逮捕男子為失聯越南籍移工，而越南籍女子因逾期居留當時也嚇得落跑，事後自行前往派出所說明，詢後兩人被移送至高雄專勤隊收容。

國1苗栗段車禍事故！大小貨車碰撞「噴飛中線車道」2人受傷送醫

國道1號苗栗段北向今天上午發生一輛大貨車、一輛小貨車碰撞事故，小貨車噴飛到中線車道嚴重變形，貨物散落一地，車內2人受傷送...

疑與家人爭吵？彰化市一名高職女生凌晨墜樓身亡

彰化市一名16歲高職女生疑與家長爭吵，今天清晨3時許，從住處大樓8樓墜地，救護人員到場已無呼吸心跳，送醫搶救仍告不治，詳...

影／男拒檢飆車大逃亡 為這原因不惜闖紅燈還撞電桿成火燒車

台東李姓男子昨天深夜開車載著林姓友人行經卑南鄉和平路時，因跨越雙黃線左轉明顯違規，被巡邏警發現遂鳴笛示警停車受檢，怎料，...

2男登墾丁第一高峰迷路求救 消防隊：做好準備再去征服

位於墾丁國家公園區內的大山母山，也是台灣最南端的「小百岳」，海拔只有325公尺，沒有傲人山勢，但三面環海的景觀，吸引不少...

三餐問暖！聲聲「親愛的」灌迷湯 熟齡姐姐險匯款失財

台中市60歲洪婦以為網戀馬來西亞工程師，實則由詐騙集團假冒男子，對方三餐噓寒問暖，更聲聲喚洪婦「親愛的」，洪宛如灌了迷湯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。