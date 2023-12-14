2男登墾丁第一高峰迷路求救 消防隊：做好準備再去征服
位於墾丁國家公園區內的大山母山，也是台灣最南端的「小百岳」，海拔只有325公尺，沒有傲人山勢，但三面環海的景觀，吸引不少人前往；2名男登山客昨天下山時因不黯地形迷失方向，加上天色已暗報案求援，消防局獲報後小時後找到2人，也提醒冬季有強勁落山風，且路徑多岔路、標示不清，一不注意就會走錯方向迷路。
中央山脈延伸至恆春半島南端隆起2座高大山峰，一圓一尖形成強烈對比，尖狀的是位於恆春畜產試驗所後方的大尖山，因地形陡峭具危險性禁止民眾登山，另個圓狀的是山型壯闊而得名的大山母山，雖海拔只有325公尺，卻是墾丁第一高峰，也是清末守護著恆春城、風水上的四大守護靈之一的「左青龍」，墾管處近年規畫短行程的大母山登山路線，提供水上活動之外親近山林的選擇，
縣消防局恆春消防分隊昨天下午5時36分接獲大山母山山域搜救案件，指2名男子在大山母山登山，下山時因不黯山域地形迷失方向，消防隊請2人原地等候救援，利用報案者手機定位座標估算方位後調派第4大隊3車9人前往搜尋，晚上7時5分與登山客接觸，2人身體狀況正常，自行離去。
消防隊說，登山大山母山一等三角點是台灣緯度最南的三角點，兼具一等天文點、衛星點、重力點，基點採用大型水泥做護罩，供人摸點與拍照；登山口有多處，從省道台26線南灣段29.45公處處左側水泥路進入，約1小時登頂，因南台灣夏季酷熱，秋季登山較舒爽穩定，冬季有落山風較不適合，呼籲登山前準備充足裝備外，學習如何手機定位自身座標，如遇到迷失方向報案時留在原地，提供座標讓消防隊員快速到達。
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