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國1苗栗段車禍事故！大小貨車碰撞「噴飛中線車道」2人受傷送醫

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

國道1號苗栗段北向今天上午發生大貨車、小貨車碰撞事故，小貨車嚴重變形，貨物散落一地，車內2人受傷送醫。圖／擷自高速公路1968
國道1號苗栗段北向今天上午發生大貨車、小貨車碰撞事故，小貨車嚴重變形，貨物散落一地，車內2人受傷送醫。圖／擷自高速公路1968
國道1號苗栗段北向今天上午發生一輛大貨車、一輛小貨車碰撞事故，小貨車噴飛到中線車道嚴重變形，貨物散落一地，車內2人受傷送醫，1人轉加護病房，車禍原因警方進一步調查中。

國道警方初步調查，戴姓男子（36歲）今天上午6點15分駕駛大貨車，行經國1號133.7公里苗栗路段北向中線車道，疑因分心致車輛偏至外側車道，擦撞行駛外側車道曾姓男子（57歲）駕駛小貨車，小貨車偏移撞及護欄後，彈飛至中線車道，載運的貨物散落一地。

苗栗縣消防局據報到現場，曾男頭部等多處撕裂傷，手指部位變形，小貨車乘客黃姓男子（56歲）手腳多處撕裂傷，救護車送苗栗大千醫院救治，曾男轉加護病房，黃男住院觀察，均無生命危險。

這起事故封閉中、外線車道處理，影響交通1個多小時，警方酒測戴男、曾男，酒測值均為零，警方呼籲用路人行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，汽車行駛於高、快速公路時，如需變換車道，應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離及間隔，方得變換車道。

國道1號苗栗段北向今天上午發生大貨車、小貨車碰撞事故，小貨車嚴重變形，貨物散落一地，車內2人受傷送醫。圖／國道警方提供
國道1號苗栗段北向今天上午發生大貨車、小貨車碰撞事故，小貨車嚴重變形，貨物散落一地，車內2人受傷送醫。圖／國道警方提供
國道1號苗栗段北向今天上午發生大貨車、小貨車碰撞事故，小貨車嚴重變形，貨物散落一地，車內2人受傷送醫。圖／國道警方提供
國道1號苗栗段北向今天上午發生大貨車、小貨車碰撞事故，小貨車嚴重變形，貨物散落一地，車內2人受傷送醫。圖／國道警方提供

【中央社／苗栗縣14日電】

國道1號北向133.7公里苗栗路段，今天發生大貨車與小貨車碰撞事故，小貨車被撞得幾乎解體，車內2人身上多處撕裂傷，送醫救治，國道員警初步調查，不排除大貨車駕駛分心肇事。

國道公路警察第2大隊造橋分隊小隊長吳佳勳表示，戴姓男子（36歲）上午6時許駕駛營業用大貨車行經國道北向133.7公里處，疑因分心導致車輛由中線偏移至外側車道，擦撞曾姓男子（58歲）駕駛之自小貨車。

因撞擊力道猛烈，小貨車遭撞擊後又高速擦撞外側護欄，車頭和車斗瞬間解體，車頭扭曲變形，橫跨中間和外側車道，車斗和載運的貨物家具，則是翻覆散落在路肩，車內曾姓駕駛和黃姓男子也被噴飛出去，身體多處外傷，被送往醫院救治，幸無生命危險。

國道員警指出，2車駕駛酒測值均為0，呼籲用路人行駛高速公路應遵循限速規定、並保持專注、握好方向盤，如需變換車道，應先顯示方向燈告知前後車輛，並保持安全距離及間隔，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款處以新台幣3000元至6000元罰鍰。

車道 國道

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