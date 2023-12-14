三餐問暖！聲聲「親愛的」灌迷湯 熟齡姐姐險匯款失財

警員廖婉凌到場解說詐騙集團的愛情詐騙手法，順利保住洪婦存款。圖／讀者提供 台中市60歲洪婦以為網戀馬來西亞工程師，實則由詐騙集團假冒男子，對方三餐噓寒問暖，更聲聲喚洪婦「親愛的」，洪宛如灌了迷湯，聽信對方急需22萬元要匯款，所幸行員機警報警，戳破這樁愛情詐騙，保住洪婦荷包。

洪婦在抖音結識自稱馬來西亞工程師「yiming」男子，兩人密集聯繫、感情升溫，對方更稱洪婦「親愛的」，甜言蜜語。

前天中午，男子稱無親友可協助支付保證金，無法領取公司高額退休金，請求洪婦匯款美金7千元(約新台幣22萬元)，並向洪婦保證，領到退休金會立刻返還該筆款項。

洪婦依指示要到銀行換款，行員察覺有異狀通報豐原警分局豐原所巡佐吳嘉興、警員廖婉凌到場。警方聽完後，判斷此為愛情詐騙手法，銀行內曾受騙的民眾也加入勸阻行列，要洪婦千萬別上當受騙。

洪婦說，自己本就對對方說詞心存疑慮，且上午對方已給一個匯款帳號，但中午後又傳訊更換另組帳戶，讓她更加疑惑。

警方解釋，詐騙集團給的匯款帳號是從遭騙被害人所取得，帳號隨時都能更換，最終目的就是騙取錢財；洪婦才悟到自己遇上愛情騙子，果斷放棄匯款，感謝行員與警方的協助。