影／基隆「龍騰大地」火警疏散15人 公車總站公車受阻

基隆市安樂區樂利三街國家新城8巷，大型集合式住宅「龍騰大地」一棟大樓6樓，今天上午6點16分發生火警，消防人員到場已冒出大量濃煙，立即破門搶救，疏散6樓其餘三戶15人，上午7時火勢控制，8時火勢撲滅，經搜索都沒人受困受傷，起火原因還待調查。

基隆市消防局上6時16分接獲報案，安樂區樂利三街8巷一棟大樓號6樓發生火災，報案人表示，6樓燒起來了，裡面沒有人。消防局出動21輛消防車，消防人員44人前往搶救。

消防人員到場發現起火民宅為龍騰大地社區，現場為17層樓建築物，一棟大樓6樓有火舌竄出及冒出大量濃煙。現場4和5樓查看無人，6樓其餘三戶皆已疏散，已破門進入搶救，7時現場回報火勢控制。

據了解，起火當時沒有人在屋內，其他住戶表示，屋內應沒有住人，不知為何會起火，懷疑可能電線的問題。消防局表示，起火原因還得滅火後採證調查。