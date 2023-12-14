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影／基隆「龍騰大地」火警疏散15人 公車總站公車受阻
基隆市安樂區樂利三街國家新城8巷，大型集合式住宅「龍騰大地」一棟大樓6樓，今天上午6點16分發生火警，消防人員到場已冒出大量濃煙，立即破門搶救，疏散6樓其餘三戶15人，上午7時火勢控制，8時火勢撲滅，經搜索都沒人受困受傷，起火原因還待調查。
基隆市消防局上6時16分接獲報案，安樂區樂利三街8巷一棟大樓號6樓發生火災，報案人表示，6樓燒起來了，裡面沒有人。消防局出動21輛消防車，消防人員44人前往搶救。
消防人員到場發現起火民宅為龍騰大地社區，現場為17層樓建築物，一棟大樓6樓有火舌竄出及冒出大量濃煙。現場4和5樓查看無人，6樓其餘三戶皆已疏散，已破門進入搶救，7時現場回報火勢控制。
據了解，起火當時沒有人在屋內，其他住戶表示，屋內應沒有住人，不知為何會起火，懷疑可能電線的問題。消防局表示，起火原因還得滅火後採證調查。
受到火警影響，因大批消防車趕至滅火，國家新城只剩一車道出來，公車總站的公車開出困難，很多公車被堵動彈不得，麥金路一帶等著上班上學的通勤民眾等嘸車，警方加強交通疏導。
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