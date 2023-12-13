男喝酒涉持雙刀叫囂公園民眾 下樓自摔被聯手壓制

住在台北市北投區立農公園旁的53歲林姓男子，今晚在自家喝酒大聲喧嘩，適逢林姓爸爸帶著小孩在公園耍，對著林男說就「喝酒醉亂叫什麼」林男竟失控，涉嫌持兩把菜刀衝下樓，企圖恐嚇理論，但過程中自摔跌倒，林姓爸爸和目擊的施姓男子聯手壓制，警方獲報到場保護管束林男，並依恐嚇罪嫌送辦。

北投警方指出，12月13日晚上8點40分接獲報案，立農公園有2人持刀打架，石牌派出所到場後，林男已遭2人壓制在地，全案不是隨機持刀恐嚇，而是酒後叫囂，與公園民眾爆發口角，才涉持刀下樓。

警方調查，54歲林姓爸爸原本帶著小孩在立農公園玩耍，不料，在公園附近民宅2樓的林男，喝酒後大呼小叫，林姓爸爸問了一句「喝酒醉亂叫什麼」2人爆發口角衝突，林男心生不滿，涉把藥酒瓶放在口袋，手持家中2把菜刀下樓，衝往公園恐嚇企圖理論，但過程中重心不穩自摔跌倒，林姓爸爸和36歲施姓男子見狀，立刻上前壓制。

警方到場保護管束酒醉的林男，消防救護人員也到場查看其自摔傷勢，全案遭逮捕，依恐嚇罪嫌移送士林地檢署偵辦。