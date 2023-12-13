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以前沒導航怎找路？千人掀回憶殺 點名「這1物」：痛苦而懷念的時代

三芝老翁先後被2輛機車撞上命危 2騎士全否認撞到人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三芝區淺水灣今晚發生車禍，1名82歲蔡姓老翁站在斑馬線上準備過馬路，竟連續被2輛機車撞上，救護車送醫途中已無生命徵象，目前仍在搶救中，2名騎士第一時間卻都否認有撞到老翁。

據了解，蔡姓老翁今晚約8時，在淡水往三芝方向的淡金路與淺水灣街口，靠路旁站在斑馬線上等著過馬路，疑因站立位置太靠近車道，剛好有2輛機車跟得很近路過。

老翁先被其中1輛機車撞倒，馬上又被另1輛機車撞上，昏迷倒地不醒，救護車獲報趕抵時，老翁臉部瘀青、下巴有撕裂傷，已經失去生命徵象，連忙送往淡水馬偕醫院急救。

警方到場，26歲張姓、45歲林姓騎士已將機車扶起牽到路旁，2人都沒有喝酒，第一時間都向員警否認有撞到老翁。警方將2名男子帶回派出所，調閱監視器發現2輛機車確實先後撞到老翁，目前尚在釐清到底誰先撞倒老翁，誰又在後面接著撞上。

1名82歲蔡姓老翁在斑馬線上先後被2輛機車撞上，命危被救護車送醫。警方到場時，2輛機車已扶起牽到路旁，2名騎士卻都否認撞到人。記者林昭彰／翻攝
1名82歲蔡姓老翁在斑馬線上先後被2輛機車撞上，命危被救護車送醫。警方到場時，2輛機車已扶起牽到路旁，2名騎士卻都否認撞到人。記者林昭彰／翻攝

馬偕醫院

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