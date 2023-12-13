桃警取締409改裝車開罰22件 男酒後開車噪音大2罪併罰

桃園市龍潭警方與市府環保局今天在龍潭區中豐路的臨時噪音檢驗站取締噪音，25歲董姓男子駕駛改裝轎車行經該處發出「隆隆」大音浪噪音，警方攔查董男酒測值達0.29mg/l超標，加上改裝車噪音亦超標，董男依公共危險罪嫌究辦，環保局同時針對噪音超標開單裁處。

龍潭警方執行靜桃專案勤務，與環保局設置臨時噪音檢驗站展開聯合取締改裝車輛噪音，今年6月迄今，總共攔查取締改裝噪音車輛409車，通知強制驗車共342車，其中改裝車輛噪音超標開罰22件，違規改裝車輛依法開單告發之外，改裝車輛須回監理站複驗。

警方在中豐路、聖亭路口，執行取締改裝車輛噪音，發現董男轎車行經該處，排氣管發出大聲音浪，警方攔下受檢，未料董男下車，身上散發濃濃酒味，檢測酒測值達0.29mg/l超標，警訊後依公共危險罪嫌送辦，噪音部分由環保局開單裁處。董男坦承，未料因為改裝車輛排氣管噪音太大，引起警方注意攔查。