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人美心善！女義消目睹車禍即時救援 因台南大地震奉獻救護
桃園市義消總隊平鎮義消分隊救護隊員沈玉投入義消救護行列，昨天行經平鎮區中豐路黃昏市場前目擊車禍現場，第一時間下車幫助受傷男子檢查傷情和協助救護送醫，獲消防人員、民眾稱許，她今天下午說，佛家講一個緣字，加入義消幫忙救護結善緣，「我有能力就幫忙，盡一己之力」，為奉獻社會服務盡一點心意。
沈玉年過50多歲、在家撫育子女長大後，2016年看見台南大地震維冠大樓倒塌災情，興起加入救援人員想法，之後參加桃園市吉普車救援協會救護，4年前加入平鎮義消分隊救護隊員，參與訓練和默默協助多起救護任務，她說，台南地震發生，想到如有能力要幫助救援同胞，因而加入吉普車協會參加救援，訓練過程知道救護工作非常重要，因緣加入義消救護員至今。
平鎮黃昏市場前發生車禍，沈玉開車經過目睹事故，她不假思索衝下車，上前協助倒地受傷男子檢查傷情，隨後由趕抵的警消接手救護，包紮止血、骨折固定和送醫無礙，不少路人目睹該救援意外插曲，當處理警消獲知沈玉義消身分，也不由心裡佩服、稱讚她的見義勇為且人為樂的行徑。
沈玉表示，她從小受當醫生的爺爺行醫助人影響，參加救護隊員當成做社會公益，她曾一次看見一名登山失聯阿伯的女兒在網路求救「想讓爸爸回家」，深受感動，她於是自行前往山區看有何需要幫助，知道家屬焦急和盼望的心情，最終憾事收場讓她非常感慨，更了解救援救護的重要，坦言只要自己有能力，就會盡一己之力奉獻救援。
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