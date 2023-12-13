大口吃飯噎住！男臉色發紫口中挖出成堆飯糰 搶救10小時不治

小心狼吞虎嚥！南投縣消防局竹山分隊日前接獲通報，一名53歲男子疑似被食物噎住，無法吞吐、呼吸等相當難受，緊急出動在其住家二樓，發現男子臉色發紫且表情相當痛苦，已呈現無呼吸狀態，發現是吃海苔飯捲時噎到，人員趕緊給予急救，並緊急送往竹山秀傳醫院救治10小時，院方宣告不治。

南投消防局表示，案件發生在竹山鎮過坑巷，53歲的宋姓男子，本周一中午在竹山家中吃飯糰，疑因吃太大口而噎住，宋男曾到廁所催吐，結果痛苦倒臥在廁所地上，當場失去呼吸心跳，家人嚇壞，趕緊通知消防隊協助，救護人員實施急救，救護車抵達時，男子臉色發白躺在地上已沒有意識。

消防人員因此立即展開急救過程，一面努力挖出喉嚨的異物，一面施予CPR，也使用自動給氧機以及點滴藥物救治下，並立即使用喉頭鏡及異物夾將成堆的海苔飯糰夾出。

此外，消防人員眾人一同將人搬運至一樓，並送上救護車，途中也趕緊撥打電話給秀傳醫院，要求院方先行準備相關器材，經過一連串的動作，患者到院時恢復呼吸等生命徵象，到院後轉由醫師繼續急救，努力了10小時，院方宣告不治，家屬忍痛拔管。

南投消防局竹山分隊表示，異物哽塞通常是咀嚼不完全的狀況下吞嚥造成食道氣道梗塞，可能造成其呼吸道輕微或是嚴重的堵塞，使得病人呼吸困難，甚至造成死亡，建議除平時應養成良好的飲食習慣，在進食時保持坐姿端正、細嚼慢嚥、減慢進食速度、避免說話。