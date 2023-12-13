特優漫畫「帝王條款」挨批 警察釋疑：法院參酌2大方向審判

桃園市某國中學生近期奪得全國美術比賽漫畫類特優，但作品中將行人描繪成「霸道行走的皇帝」引起風波，校方澄清，學生的初衷是希望過馬路時彼此尊重，但仍止不住網友怒火。對此警方列出道路交通安全規則，解釋車輛及行人都應共同維護交通安全，萬一發生交通事故，法院會參酌「路權」及「實際肇事責任」審判。

據了解，該校近期在臉書發文表揚得獎的學生，貼文中敘述作品「帝王條款」的創作動機，是因為近日新聞常形容台灣是行人地獄，因此立法保護行人安全行走的權利，但學生認為，人與人之間要彼此尊重，行人通過馬路時也要快速通過，「不能如皇帝般霸道行走。」

結果圖文曝光後，引發大批網友不滿，有路權團體發文批評「教育失敗」，還有人留言「尊重行人這麼基本的東西，學生卻認為是帝王條款，老師沒有糾正實在枉為人師」；但也有人認為「學生要表達的是相互尊重。這些砲轟的人一直酸，不也是在霸凌學校跟學生嗎？」

由於畫作風波鬧得沸沸揚揚，桃園市警局交通警察大隊今釋疑，道路交通安全規則第103條第2項規定「汽車行近行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過」，一般民眾俗稱為行人帝王條款。但同規則第134條第4款也規定，「行人穿越道路，有燈光號誌指示者，應依號誌之指示前進」。

警方強調，駕駛若遇行人闖紅燈，為維護行人安全仍須停讓，但行人闖紅燈，得依道路交通管理處罰條例處新台幣500元罰鍰；若車輛符合同條例第44條第2項未停讓行人達3個枕木紋，得處新台幣1200元以上6千以下罰鍰。警方呼籲，發生交通事故時，法院將參酌「路權」及「實際肇事責任」審判，因此行經路口，車輛及行人均應相互尊重，以共同維護交通秩序及安全。