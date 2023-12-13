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新北女國中生墜樓真相曝光？ 家長悲慟到院協助處理
新北市一名女國中生疑因感情問題，今天沒去學校上課，下午被人發現從15樓墜落1樓馬路，送醫後仍傷重不治身亡。警方現場圍起封鎖線採證，初步排除有他殺嫌疑，目前已通知家屬到醫院協處，至於確切死因，有待警方後續調查釐清。
據了解，新北市一名就讀國中的女學生，近來疑因感情問題悶悶不樂，今天上午她沒去學校上課在家休息。約莫下午1時50分左右，她被人發現從住處社區15樓頂墜落，重摔在社區2樓鐵皮遮雨棚彈落1樓馬路上。
新北市消防局獲報人車趕抵，檢視她下巴開放性骨折、腹部有撞擊傷、肢體疑似也有多處骨折擦挫傷，當場已無生命徵象，緊急給予CPR按壓、AED電擊，並協助送醫急救，仍因傷重宣告不治。
警方到場勘驗，發現社區15樓頂有少女遺留手機，檢視女兒牆疑有碰撞痕跡，研判是從15樓墜落，警方初步排除有他殺嫌疑，目前女學生家長已到醫院指認協處，至於確切死因為何？仍待警方後續調查釐清。
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