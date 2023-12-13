快訊

Novavax加入XBB新冠疫苗陣容 最快明年1月打得到

海洋生態改變？繼北海道後日本「這處」出現大量魚屍 當地漁民：第一次見

周海媚傳罹「不死癌」病逝 醫籲留意典型症狀：像被狼咬過的紅斑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北女國中生墜樓真相曝光？ 家長悲慟到院協助處理

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名女國中生疑因感情問題，今天沒去學校上課，下午被人發現從15樓墜落1樓馬路，送醫後仍傷重不治身亡。警方現場圍起封鎖線採證，初步排除有他殺嫌疑，目前已通知家屬到醫院協處，至於確切死因，有待警方後續調查釐清。

據了解，新北市一名就讀國中的女學生，近來疑因感情問題悶悶不樂，今天上午她沒去學校上課在家休息。約莫下午1時50分左右，她被人發現從住處社區15樓頂墜落，重摔在社區2樓鐵皮遮雨棚彈落1樓馬路上。

新北市消防局獲報人車趕抵，檢視她下巴開放性骨折、腹部有撞擊傷、肢體疑似也有多處骨折擦挫傷，當場已無生命徵象，緊急給予CPR按壓、AED電擊，並協助送醫急救，仍因傷重宣告不治。

警方到場勘驗，發現社區15樓頂有少女遺留手機，檢視女兒牆疑有碰撞痕跡，研判是從15樓墜落，警方初步排除有他殺嫌疑，目前女學生家長已到醫院指認協處，至於確切死因為何？仍待警方後續調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

新北市一名女國中生疑因感情問題，今天下午被人發現墜樓送醫不治，警拉封鎖線調查死因。記者曾伯愷／翻攝
新北市一名女國中生疑因感情問題，今天下午被人發現墜樓送醫不治，警拉封鎖線調查死因。記者曾伯愷／翻攝

延伸閱讀

「不遺留任何一人」 新北塭仔圳輔遷小組獲蔡總統頒獎

立陶宛維爾紐斯郡市拜訪新北市府 交流校園毒品防制

新北女國中生驚傳墜樓 警拉封鎖線查原因

新北製茶廠連7次獲5星評鑑 茶農彼此觀摩切磋分享點滴

相關新聞

1800萬「行動豪宅」失控自撞路邊 法拉利車頭幾乎全毀

30歲林姓法拉利駕駛今行駛於桃園中壢環中東路與永福路口，疑似於變換車道時，失控打滑而撞擊路邊招牌，車頭幾乎全毀，所幸林男...

切進國道碰撞水泥車…失控再撞貨櫃車 女駕駛送醫不治

國道一號內湖路段今天發生死亡車禍，7旬蘇姓婦人駕車疑跨越雙白實線變換車道，不慎碰撞水泥車及貨櫃車，警消獲報派員到場，協助...

特優漫畫「帝王條款」挨批 警察釋疑：法院參酌2大方向審判

桃園市某國中學生近期奪得全國美術比賽漫畫類特優，但作品中將行人描繪成「霸道行走的皇帝」引起風波，校方澄清，學生的初衷是希...

剛滿月嫩嬰被獨留家中 保母外出接親生孩子…社會局介入調查

高雄仁武前年發生女嬰在保母家摔倒身亡事件，沒想到近日一名保母也被當地一名家長指控將剛滿月的孩子獨留在家中，保母就外出接自...

新北女國中生墜樓真相曝光？ 家長悲慟到院協助處理

新北市一名女國中生疑因感情問題，今天沒去學校上課，下午被人發現從15樓墜落1樓馬路，送醫後仍傷重不治身亡。警方現場圍起封...

不知侵占被通緝 樹林男摩鐵上班2天遇三峽警擴檢遭逮

吳姓男子因涉侵占卻未到庭應訊，上個月底被北檢發布通緝。昨天晚上他在新北市樹林區一家摩鐵上班，碰上三峽警方執行擴檢勤務，當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。