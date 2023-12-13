切進國道碰撞水泥車…失控再撞貨櫃車 女駕駛送醫不治

國道一號內湖路段13日發生死亡車禍，7旬蘇姓婦人駕車疑跨越雙白實線變換車道，不慎碰撞水泥車及貨櫃車，蘇婦送醫搶救仍不治。（翻攝照片）中央社

國道一號內湖路段今天發生死亡車禍，7旬蘇姓婦人駕車疑跨越雙白實線變換車道，不慎碰撞水泥車及貨櫃車，警消獲報派員到場，協助命危蘇婦送醫搶救仍不治，肇因待後續釐清。

警政署國道公路警察局第一公路警察大隊今天上午10時58分獲報，指國道一號南向15.4公里內湖路段發生一起車禍。獲報後，立刻調派巡邏車前往處理，並通知119調派救護車、消防車到場協助。

經調查了解，71歲蘇婦於案發時駕駛白色汽車自國道一號南向東湖交流道要進入國道，她疑似跨越雙白實線變換車道，過程中先與39歲高姓男子所駕駛水泥車發生碰撞，蘇婦座車隨即失控，緊接著又與54歲簡姓男子所駕駛的貨櫃車碰撞，造成蘇婦座車車頭及半側車身嚴重毀損。

事發後，蘇婦受困車內且已無呼吸心跳，經消防救護人員緊急協助脫困後，送三軍總醫院搶救，但仍被宣告不治，酒測值待相驗。

另2車涉案駕駛經警方進行酒測，結果酒測值皆為零。此案詳細肇事原因，待警方後續調查釐清。