鑰匙插在機車上 樹林婦誤認是友人借她的車騎了就走挨告
陳姓婦人昨天中午向友人借騎機車外出，未料卻騎錯別人機車遭失主提告。據了解，陳姓婦人（60歲）昨天中午12時左右，向友人借了一輛機車準備外出購物，不久她走到新北市樹林區光榮街路邊停車格，見一輛機車車鑰匙插在龍頭鎖上沒拔，誤以為是友人要借她的機車，連問都沒問騎了就走。
15分鐘後失主楊男（67歲）準備騎車，卻發現機車不見了，報警處理。樹林警方受理調閱沿路監視器畫面，鎖定陳婦涉嫌。
昨天下午3時許，警方循線通知她到案說明，面對被控竊盜，她無奈向警辯稱「是誤騎，不是偷竊」還請承辦員警打電話詢問友人確認是誤騎，警詢後依仍依竊盜罪嫌送辦。
新北市樹林警方表示，為穩定選前治安，強力打擊犯罪決心，昨天樹林警方也執行全國擴大臨檢勤務，共查獲刑案6件8人，依法究辦。
樹林警方表示，2024大選將至，為營造安全、平穩的選舉環境，強化轄內特定營業場所及幫派組合活動處所臨檢掃蕩。樹林警方昨天晚上針對轄內19處黑幫經常活動、經營或賴以為生之行業（如KTV、撞球場、釣蝦場、網咖、棋牌社等場所）實施臨檢，共查獲機車竊盜1件1人、詐欺案1件3人、毒品案1件1人、通緝犯1人、公共危險（酒駕）2件2人。
樹林分局強調，警方持續強化轄內特定營業場所及幫派組合活動處所之臨檢掃蕩，藉由優勢警力，嚴正執法，剷除犯罪滋長溫床，遏止不法分子蠢動，以維護選前社會治安。
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