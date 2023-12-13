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妻子出門看病遲遲未歸　夫查看赫見妻子離奇陳屍遮雨棚

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區光武街今天下午發生墜樓死亡意外。70歲阮姓婦人因感冒上午向丈夫表示要出門看醫生，但到下午1時許都未回家。丈夫查看後赫然發現阮女躺臥在公寓2樓後方遮雨棚上，焦急的立即報警，救護人員獲報到場發現阮女已無呼吸心跳明顯死亡。警方現場圍起封鎖線並將報請檢察官相驗釐清阮女確切死因。

據了解，與丈夫住在板橋區光武街1處4層樓公寓的阮姓婦人，近期因感冒身體不適，今天上午10時許向丈夫表示要出門看醫生。但阮女才剛出門沒多久丈夫就聽聞一聲巨響。阮女丈夫原本不以為意，不料到下午1時許都未見阮女回家，丈夫心中起疑四處查看，不料卻赫然發現阮女躺臥在在公寓後巷2樓的遮雨棚上。

阮女丈夫見狀焦急報警，新北市消防局獲報派遣人車到場，發現阮女已無呼吸心跳明顯死亡，隨即交由警方拉起封鎖線進行採證。警方後續將報請檢察官相驗，以釐清阮女確切死亡原因。

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消防人員趕抵現場救援。記者黃子騰／翻攝
消防人員趕抵現場救援。記者黃子騰／翻攝

丈夫 公寓

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