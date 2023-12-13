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新北女國中生驚傳墜樓 警拉封鎖線查原因

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名國中女學生，今天下午被人發現從15樓墜落1樓馬路，當場沒有生命徵象。新北市消防局獲報人車趕抵，檢視少女腹部有撞擊傷、肢體多處骨折，緊急協助送醫急救，目前情況並不樂觀。

據了解，一名國中女學生，今天疑似沒有到校上課，獨自在新北市家中休息，約莫今天下午1時50分左右，她被人發現墜落騎社區大樓2樓鐵皮遮雨棚後掉落路面，新北市消防局人車趕抵，檢視她下巴有傷口、腹部有撞擊傷、肢體疑似多處骨折，現場已無生命徵象，緊急協助送醫急救，目前情況並不樂觀持續搶救中。

警方到場勘驗，發現社區15樓頂有少女遺留手機，檢視女兒牆疑有碰撞痕跡，研判是從15樓墜落，目前警方已拉起封鎖線採證釐清，稍早也通知女學生家長到派出所協助釐清死因。

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新北市一名國中女學生今天下午被人發現，從15樓墜落1樓馬路送醫命危（示意圖）。圖／聯合報系資料庫
新北市一名國中女學生今天下午被人發現，從15樓墜落1樓馬路送醫命危（示意圖）。圖／聯合報系資料庫

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