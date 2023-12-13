聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北女國中生驚傳墜樓 警拉封鎖線查原因
新北市一名國中女學生，今天下午被人發現從15樓墜落1樓馬路，當場沒有生命徵象。新北市消防局獲報人車趕抵，檢視少女腹部有撞擊傷、肢體多處骨折，緊急協助送醫急救，目前情況並不樂觀。
據了解，一名國中女學生，今天疑似沒有到校上課，獨自在新北市家中休息，約莫今天下午1時50分左右，她被人發現墜落騎社區大樓2樓鐵皮遮雨棚後掉落路面，新北市消防局人車趕抵，檢視她下巴有傷口、腹部有撞擊傷、肢體疑似多處骨折，現場已無生命徵象，緊急協助送醫急救，目前情況並不樂觀持續搶救中。
警方到場勘驗，發現社區15樓頂有少女遺留手機，檢視女兒牆疑有碰撞痕跡，研判是從15樓墜落，目前警方已拉起封鎖線採證釐清，稍早也通知女學生家長到派出所協助釐清死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言