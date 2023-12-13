新北大型車事故5大熱門路段出爐 新莊這條路最危險
新北市交大統計今年1月至11月共發生841件大型車交通事故，大客車發生416件佔49.5%、大貨車發生425件佔50.5%比例相當。前5大熱門事故路段以新莊中正路13件最多，其次三重正義北路10件、中和景平路9件、瑞芳台2線與永和中正路皆為8件。警方呼籲用路人遠離大型車視野死角及內輪差區危險區域，以確保行車安全。
新北市交大表示，大型車易肇事路段非僅發生在都市熱鬧地段，偏遠郊區之重要聯外道路亦為大型車易肇事熱門路段。另外大型車交通事故熱門發生時段前5名依序為8時71件、17時66件，10時65件，12時62件，9時61件，大都發生在上下班尖峰時刻。呼籲大型車駕駛於交通尖峰壅塞時段應保持警覺，注意與前車安全距離及左右來車安全間隔，及勿持有違規僥倖心態，與所有用路人共同營造友善道路用路環境，勿疲勞、酒醉、超載、超速、惡意逼車等錯誤駕駛行為，以避免交通事故發生。
新北警統計今年1至11月取締大型車違規計5萬7236件，較去年同期增加1萬1017件，新北警將持續分析檢討大型車易肇事或易違規路段、時段調整執法，並運用活動式地磅配合取締超載，與監理機關配合執行監警聯合稽查勤務，以加強管制大型車行車秩序，用路人切勿心存僥倖。
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