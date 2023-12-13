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國一2輛貨車相撞「幾乎毀損」 2車道受影響僅開放內側車道通行

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

國道一號北上234.5公里虎尾路段今天下午2點20分左右發生一起小貨車相撞事故，其中1名60歲左右的女性頭部受傷，由救護車送往雲林基督教醫院救治；目前2輛車分別停在外側車道及路肩，現場目前僅開放內側車道通行。

國道1號北上234.5公里處小貨車車禍事故，造成1輛藍色小貨車翻覆、停在路肩，另1輛白色小貨車則在外側車道上；2輛車疑因撞擊力道大，藍車幾乎毀損、看不出原貌，白車右側車頭半毀。

雲林縣消防局今天下午2點20分獲報疑似有人受困及受傷，派遣虎尾消防分隊救護車組前往搶救，約於下午2點37分到達現場，將1名意識模糊、頭部受傷的女性患者送往西螺雲基醫院治療，國道警方正在現場調查釐清肇事原因，拖吊車也在現場處理事故車輛中，目前中線及外線車道尚未恢復通行。

國道一號北上234.5公里虎尾路段今天下午2點20分左右發生一起小貨車相撞事故，造成1人受傷送醫。記者陳苡葳／翻攝
國道一號北上234.5公里虎尾路段今天下午2點20分左右發生一起小貨車相撞事故，造成1人受傷送醫。記者陳苡葳／翻攝
國道一號北上234.5公里虎尾路段今天下午2點20分左右發生一起小貨車相撞事故，造成1人受傷送醫。記者陳苡葳／翻攝
國道一號北上234.5公里虎尾路段今天下午2點20分左右發生一起小貨車相撞事故，造成1人受傷送醫。記者陳苡葳／翻攝

車道 國道 車禍

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