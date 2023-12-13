國一2輛貨車相撞「幾乎毀損」 2車道受影響僅開放內側車道通行

國道一號北上234.5公里虎尾路段今天下午2點20分左右發生一起小貨車相撞事故，其中1名60歲左右的女性頭部受傷，由救護車送往雲林基督教醫院救治；目前2輛車分別停在外側車道及路肩，現場目前僅開放內側車道通行。

國道1號北上234.5公里處小貨車車禍事故，造成1輛藍色小貨車翻覆、停在路肩，另1輛白色小貨車則在外側車道上；2輛車疑因撞擊力道大，藍車幾乎毀損、看不出原貌，白車右側車頭半毀。