國道4車連環撞 今年國道因駕駛分心車禍致死17人

國道一號南向361.2公里鼎金路段，今天發生四車連環追撞事故，造成該處一度回堵嚴重至少6公里遠，警方初判，26歲楊姓男子駕駛大型聯結車疑未保持安全距離，以致追撞前方接連肇事，所幸現場僅車損無人受傷；不過，今年1月至11月，已有17人於國道上因駕駛開車分心不幸死亡，高公局提醒用路人專心開車。

國道公路警察局指出，楊男於今早11時31分許，行駛在鼎金路段時，疑因分心追撞65歲邱姓男子所駕駛的營業大貨車，由於撞擊力道強，以致往前連續追撞62歲許姓男子所駕駛的轎車、57歲劉姓男子的營業大貨車，造成四車連環撞。