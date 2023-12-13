聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道4車連環撞 今年國道因駕駛分心車禍致死17人
國道一號南向361.2公里鼎金路段，今天發生四車連環追撞事故，造成該處一度回堵嚴重至少6公里遠，警方初判，26歲楊姓男子駕駛大型聯結車疑未保持安全距離，以致追撞前方接連肇事，所幸現場僅車損無人受傷；不過，今年1月至11月，已有17人於國道上因駕駛開車分心不幸死亡，高公局提醒用路人專心開車。
國道公路警察局指出，楊男於今早11時31分許，行駛在鼎金路段時，疑因分心追撞65歲邱姓男子所駕駛的營業大貨車，由於撞擊力道強，以致往前連續追撞62歲許姓男子所駕駛的轎車、57歲劉姓男子的營業大貨車，造成四車連環撞。
事後警方對4車駕駛人呼氣酒測，4人數值皆為0，警方表示，高速公路事故最常見肇事因素，正是未保持安全距離，可除罰金最高6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言