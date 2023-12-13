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楊繡惠「不肖警長」一槍打到信義分局 子彈又飛回三重分局
藝人楊繡惠前天在臉書爆料曾遇到「不肖警長」試圖勸她不要報案，引起警界高層關注，後來查出原來是4年多前在台北市六張犁派出所的往事，但信義警分局說當時仍有受理報案，並依單一窗口將案件轉到新北市三重警分局。
楊繡惠的爆料經媒體報導，引起警政署署長室關切而向她居住地的新北市警察局查詢。原來是因為楊繡惠於108年1月間，屢遭陌生男粉絲透過臉書傳訊息騷擾致心生畏懼，於是同年3月11日下午2時許，前往台北市信義警分局六張犁派出所報案提告恐嚇。
據她爆料描述，當時被帶到派出所辦公室泡茶，告知因為網路很難查，意思是想勸她放棄報案。楊繡惠因此形容遇到「不肖警長」，甚至還說「我不會公布你是誰，但我希望犯錯的人得到教訓」。
然據了解，因為她指控的騷擾行為發生在臉書，是美國公司，台灣統一由刑事局擔任調閱資料的單一窗口，且臉書公司的協查政策，僅限定殺人、擄人勒索、毒品、詐欺、竊盜、妨害性自主、組織犯罪、冒用帳號、強盜、搶奪、傷害、槍砲彈藥刀械共12大類刑案，恐嚇並非協助調查的案件類型，極可能被退件。
當時六張犁派出所的所長據此向楊繡惠說明，最後還是有完成報案手續，且當天下午3時許便將案件依單一窗口轉到她的居住地，由新北市三重警分局接續辦理。
台北市信義警分局指出，原本的所長已經調任其他單位，後續將責由督察組介入調查當年受理報案過程中，所長是否有言語不當之處，才會給楊繡惠留下不好的印象。
新北市三重警分局經過內部調查之後說明，當年案件從台北市轉過來，接辦的偵查隊也是同樣將刑事局和臉書公司的政策，再向楊繡惠解釋一遍，告知恐嚇案由很難向臉書調資料查辦，最後警方承諾協助嚴密監控該名粉絲的行為，並加強楊繡惠住處和工作室安全維護，獲得她認同，近年也沒在聽說有騷擾情況。
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