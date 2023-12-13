新莊金紙店瞬爆聲響黑煙冒出 店家急逃119馳援
新北市新莊區四維路一家金紙店，今天中午傳出爆炸巨響旋即黑煙冒出。新北市消防局獲報出動大批人車趕抵布水線撲滅火勢，初估燃燒面積約1平方公尺，現場沒有人受傷，起火原因待查。
據了解，新北市新莊區四維路152巷內一家金紙專賣店，今天中午12時30分左右店後方傳出巨大爆炸聲響，旋即冒出濃濃黑煙，店家趕緊逃出店外並通報119派員前來馳援。
新北市消防局獲報出動17輛各式搶救車輛、消防員40人前往布水線撲滅火勢。現場殘火處理，發現是金紙店後方廁所內雜物燒起，初估燃燒面積約1平方公尺，現場沒有人受傷，確切起火原因有待火調人員調查釐清。
新北市消防局第二大隊提醒，一般公寓建物未有消防設備，建議自行安裝住宅用火災警報器，以利及早發現火災，同時應定期檢查臥室及客廳電氣使用安全，以防火災發生。
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