台南男子涉刺殺臥床母疑擬尋短 警循線尋獲送醫

台南市歸仁區許姓男子涉嫌於今天清晨在家中以利器刺殺臥病多年母親致死，隨即離開現場失聯，警方獲報後循線在一處公墓附近找到許男，發現許男身上有傷痕，先行送醫。

台南市政府警察局歸仁分局副分局長徐百瑄下午接受媒體聯訪表示，歸仁區大吉一街發生疑似56歲許姓男子以利器殺害臥病在床母親案，警方清晨6時許獲報後立即成立專案小組，並於上午11時45分在歸仁區成功路二段尋獲許男，帶返警所詢問，釐清相關案情。

徐百瑄指出，初步調查警政婦幼案件管理系統及保護資訊系統，均無通報史，另保護其他家屬，警方已同步幫被害人的3名女兒聲請保護令，並通報犯罪被害人保護協會等相關單位。

警方初步調查，死者王姓婦人因中風臥床多年，與兒女同住在歸仁區，許男平時協助照顧工作，王婦的女兒今天清晨聽到王婦房間傳出疑似哀號聲，前往查看發現王婦胸部有多處穿刺傷，緊急報案送醫仍宣告不治。

許男案發後失聯，直至接近中午時被警方在歸仁區成功路二段的公墓附近找到，因身上有不明傷痕，疑似曾試圖尋短，先行戒護就醫，再帶返警局接受訊問。

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