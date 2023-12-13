桃園3男1女當街擄人毆打討債 警1小時破案救出被害人

桃園市42歲范姓男子與34歲呂姓男子兩人發生債務糾紛，范男向呂男索債不得，今天早上夥同2男1女開車尾隨呂男出門後，在大溪區永昌路1家超商前，見呂男下車，3男1女當街攔下呂男，出手毆打後，將呂強押上車後開車逃逸，警方據報利用天羅地網定位，鎖定平鎮區一處民宅，警方前往該處救出呂男，逮捕范男3男1女，依妨害自由、擄人、組織犯罪罪嫌偵辦中。

警方表示，范男與呂男原為朋友關係，兩人因為債務糾紛反目，范男為向呂男索求債務，今天上午6時20分，埋伏尾隨呂男，在大溪區永昌路1家超商前，見呂男下車，范男一夥共3男1女當街攔下，拳打腳踢毆打呂男後，將呂男強押上車子控制行動、開車逃逸，路人看見當街擄人行為，立即報案。