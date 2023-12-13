中壢女警酒駕撞車2大過免職 當場痛哭不服結果將申訴

桃園市中壢警分局交通中隊一名林姓女警10日上午開著巡邏車處理車禍案件，行經中豐北路一段與興南路口時，失控追撞劉男駕駛轎車，結果發現林員酒測值高達0.69mg／l，依公共危險罪嫌送辦並以2大過免職，現在傳出年輕女警不滿遭斷送警察生涯，將針對2大過免職等職務處分提出申訴。

中壢警方調查，女警車禍前一天輪休，稱當晚在家喝啤酒，未料一晚宿醉，隔天上午6點多騎機車上班值勤，接獲市區一起車禍發生，駕駛巡邏車前往處理，行經中豐北路一段與興南路口，失控衝撞劉姓男子駕駛的轎車。

轄區員警到場，發現竟是同事，依規定向2人實施酒測，劉男酒測值0，林員酒測值卻高達0.69mg／l，警方訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦，分局並依規定召開考紀會議裁處。

女警「知法犯法」重創警察形象，中壢分局依相關規定將林員移送法辦，並進行行政裁處，報請2大過免職，單位主管中隊長記過2次調整非主管職務，分局長記過1次、副分局長及督察組長各申誡2次，並依規定巡邏車卸牌移置保管。

有同仁則質疑，女警酒測值高達0.69mg／l，照理說酒氣應該相當重，外出前卻沒有任何人發現並將她攔下，相當不合理。據了解，女警年僅30歲左右，在中壢任職約3年，女警酒駕後一聽聞被2大過免職，當場痛哭失聲，不滿職務處分結果，因此待收到免職令後，將向上級提出申訴，若申訴無果恐進入行政訴訟。

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