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高雄男壓車過彎遭算出超速37公里 公共危險罪起訴

中央社／ 高雄13日電

鍾姓男子7月駕駛大型重機行駛高雄鼓山區萬壽路，遭警方查出其連3次在同路段超速行駛、壓車過彎，更依監視器畫面算出時速77公里，超速37公里，雄檢依公共危險罪起訴。

高雄地檢署偵查時，鍾男辯稱是用正常方式騎車，沒有特別壓車，但檢方依據現場監視器畫面，發現鍾男兩度在行經萬壽路彎道時，身體與地面角度為38度跟44度，與同彎道其他機車騎士約72度、80度相比，顯然有刻意壓車，並計算出當時時速約達77公里，已經嚴重超速（此路段限速40公里）。

檢方偵結後，認為鍾男超速且高速傾壓過彎，並以此方式連續來回萬壽路3次，極有可能危害自身和其他用路人安全，且被告行駛時仍有其他用路人車輛，其產生的危險性不言而喻，據此不採信鍾男辯詞，並依公共危險罪起訴。

起訴書指出，鍾男今年7月8日下午4時許騎乘大型重機前往鼓山區萬壽路一帶練車，並在短短5分鐘內以來回穿梭競速方式，沿萬壽路超速行駛、壓車過彎等來回3次。由於萬壽路假日時經常聚集競速飆車、壓車民眾，也成為當地警方取締熱點。鍾男行為則遭警方調閱監視器錄影畫面報告偵辦。

監視器 重機

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