影／二重疏洪道狂飆還自拍上網 蘆洲警鎖定7人漏夜找來開罰送辦

新北市日前有一群年輕人到二重疏洪道飆車，警方趕抵一哄而散，孰料3天之後卻有人將自拍影片貼上網炫耀，等於主動幫警察蒐證，蘆洲警分局昨晚連夜將涉嫌危險駕駛的7人找來，全部依公共危險罪究辦、共開15萬餘元罰單。

此案發生於9日凌晨1時許，蘆洲警分局勤指中心從監視器即時影像看見五股區疏洪六路有許多汽機車聚集，指派五股分駐所、更寮派出所警力前往查處，但人群遠遠看見巡邏車靠近，立即一哄而散。

不料昨晚8時許，警方卻看到有人將當天飆車的自拍影片貼到網路社群「黑色豪門企業」，原來當天聚集大約二、三十人，多數只是停靠路邊觀看，其中有一些人在馬路上玩改裝車，包括定點燒胎、競速飆車等危險駕駛行為。

警方從30秒影片當中找出可辨識的7人，6男、1女年齡從18到23歲不等，漏夜從三重、蘆洲、五股、板橋等地通知到案說明，案件辦到今天清晨5時才完成。