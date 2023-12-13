快訊

找到了！台中摩天輪高空打野炮影片瘋傳 女主角早已到案認罪

對胡瓜獨寵熊霓心死 傳丁柔安放手不再當他經紀人

凱道爭奪戰…民眾黨手刀搶下選前之夜 民進黨包下1月9-11日路權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／二重疏洪道狂飆還自拍上網 蘆洲警鎖定7人漏夜找來開罰送辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市日前有一群年輕人到二重疏洪道飆車，警方趕抵一哄而散，孰料3天之後卻有人將自拍影片貼上網炫耀，等於主動幫警察蒐證，蘆洲警分局昨晚連夜將涉嫌危險駕駛的7人找來，全部依公共危險罪究辦、共開15萬餘元罰單。

此案發生於9日凌晨1時許，蘆洲警分局勤指中心從監視器即時影像看見五股區疏洪六路有許多汽機車聚集，指派五股分駐所、更寮派出所警力前往查處，但人群遠遠看見巡邏車靠近，立即一哄而散。

不料昨晚8時許，警方卻看到有人將當天飆車的自拍影片貼到網路社群「黑色豪門企業」，原來當天聚集大約二、三十人，多數只是停靠路邊觀看，其中有一些人在馬路上玩改裝車，包括定點燒胎、競速飆車等危險駕駛行為。

警方從30秒影片當中找出可辨識的7人，6男、1女年齡從18到23歲不等，漏夜從三重、蘆洲、五股、板橋等地通知到案說明，案件辦到今天清晨5時才完成。

警方依清晰可證的畫面，整理違規樣態包括危險駕駛2件、未懸掛車牌1件、無照駕駛2件、遮蔽車牌4件、未依規定使用燈光1件、逆向行駛1件，共開11張罰單合計罰鍰15萬5400元，且7人全部依公共危險罪嫌函送新北地檢署偵辦。

二重疏洪道日前有人飆車，警方趕抵一哄而散，孰料昨晚卻有人將自拍影片貼上網炫耀，等於主動幫警察蒐證，蘆洲警分局昨晚連夜將涉嫌危險駕駛的7人找來，全部依公共危險罪究辦、共開15萬餘元罰單。圖／翻攝黑色豪門企業
二重疏洪道日前有人飆車，警方趕抵一哄而散，孰料昨晚卻有人將自拍影片貼上網炫耀，等於主動幫警察蒐證，蘆洲警分局昨晚連夜將涉嫌危險駕駛的7人找來，全部依公共危險罪究辦、共開15萬餘元罰單。圖／翻攝黑色豪門企業
二重疏洪道日前有人飆車，警方趕抵一哄而散，孰料昨晚卻有人將自拍影片貼上網炫耀，等於主動幫警察蒐證，蘆洲警分局昨晚連夜將涉嫌危險駕駛的7人找來，全部依公共危險罪究辦、共開15萬餘元罰單。圖／翻攝黑色豪門企業
二重疏洪道日前有人飆車，警方趕抵一哄而散，孰料昨晚卻有人將自拍影片貼上網炫耀，等於主動幫警察蒐證，蘆洲警分局昨晚連夜將涉嫌危險駕駛的7人找來，全部依公共危險罪究辦、共開15萬餘元罰單。圖／翻攝黑色豪門企業
警方整理違規樣態包括危險駕駛、未懸掛車牌、無照駕駛、逆向行駛等等，共開11張罰單合計罰鍰15萬5400元。記者林昭彰／翻攝
警方整理違規樣態包括危險駕駛、未懸掛車牌、無照駕駛、逆向行駛等等，共開11張罰單合計罰鍰15萬5400元。記者林昭彰／翻攝
二重疏洪道日前有人飆車，警方趕抵一哄而散，孰料昨晚卻有人將自拍影片貼上網炫耀，等於主動幫警察蒐證，蘆洲警分局昨晚連夜將涉嫌危險駕駛的7人找來，全部依公共危險罪究辦、共開15萬餘元罰單。圖／翻攝黑色豪門企業
二重疏洪道日前有人飆車，警方趕抵一哄而散，孰料昨晚卻有人將自拍影片貼上網炫耀，等於主動幫警察蒐證，蘆洲警分局昨晚連夜將涉嫌危險駕駛的7人找來，全部依公共危險罪究辦、共開15萬餘元罰單。圖／翻攝黑色豪門企業
警方按照飆車當天自拍影片比對違規樣態，昨晚把可辨識的人和車統統通知到案。記者林昭彰／翻攝
警方按照飆車當天自拍影片比對違規樣態，昨晚把可辨識的人和車統統通知到案。記者林昭彰／翻攝
警方按照飆車當天自拍影片比對違規樣態，昨晚把可辨識的人和車統統通知到案。記者林昭彰／翻攝
警方按照飆車當天自拍影片比對違規樣態，昨晚把可辨識的人和車統統通知到案。記者林昭彰／翻攝

影片 自拍

延伸閱讀

影／蘆洲嬤醉倒路邊里長當保母 邀警員續攤見子女趕來生氣了

噁男買「原味衣物」四處認識正妹 誘拍私密影片還外流下場慘了

影／蘆洲夾娃娃店倒閉改經營賭博機台 警方撞破大門逮19人

百家樂賭場設人臉辨識管控 蘆洲警破門查緝逮30人

相關新聞

桃園3男1女當街擄人毆打討債 警1小時破案救出被害人

桃園市42歲范姓男子與34歲呂姓男子兩人發生債務糾紛，范男向呂男索債不得，今天早上夥同2男1女開車尾隨呂男出門後，在大溪...

中壢女警酒駕撞車2大過免職 當場痛哭不服結果將申訴

桃園市中壢警分局交通中隊一名林姓女警10日上午開著巡邏車處理車禍案件，行經中豐北路一段與興南路口時，失控追撞劉男駕駛轎車...

影／二重疏洪道狂飆還自拍上網 蘆洲警鎖定7人漏夜找來開罰送辦

新北市日前有一群年輕人到二重疏洪道飆車，警方趕抵一哄而散，孰料3天之後卻有人將自拍影片貼上網炫耀，等於主動幫警察蒐證，蘆...

台南臥床婦胸口多處穿刺傷不治 同住兒子失聯

台南市歸仁區1名臥床多年的70多歲婦人，今天清晨被女兒發現在房間內哀嚎，胸口有多處穿刺傷，報案送醫宣告不治，與婦人同住的...

國道1號內湖段2車事故 1女駕駛無呼吸心跳送醫搶救中

國道1號高速公路內湖段今早發生汽車事故，現場1名女子無呼吸心跳，台北市消防局獲報到場救護，已將女子送醫救治，事故原因待釐...

台電挖破瓦斯管 中和復興路濃度爆表！消防急灑水防爆

台電工程人員今天上午在中和區復興路進行電線桿施工時，施工人員不慎挖破瓦斯管線，大量瓦斯瞬間傾洩而出。新北市消防局派遣大批...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。