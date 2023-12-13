台南臥床婦胸口多處穿刺傷不治 同住兒子失聯
台南市歸仁區1名臥床多年的70多歲婦人，今天清晨被女兒發現在房間內哀嚎，胸口有多處穿刺傷，報案送醫宣告不治，與婦人同住的50多歲兒子案發後失聯，案情由警方釐清中。
警方初步調查，死者平日與兒子、女兒同住在台南市歸仁區，中風臥病在床多年，死者女兒清晨6時許聽到死者房內疑似傳出哀嚎聲，前往查看時發現死者胸口有多處穿刺傷，連忙報案由消防隊人員送醫，但最後仍宣告不治。
警方案發後封鎖現場進行採證，但在現場沒有發現疑似凶器物品，與死者同住的兒子在案發後失聯，有鄰居指稱曾看到死者兒子騎腳踏車離家，至於是否為兒子疑似因不堪長期照顧壓力行凶，警方正深入追查釐清。
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