外籍移工強拉妙齡女上車 機警小黃「直送」派出所讓警抓

來台工作的印尼籍移工DIDI GUNAWAN（中文名：阿迪）今年7月間清晨行經台鐵桃園火車站時，發現有名年輕女子獨自在候車，於是上前搭訕，他自認雙方相談甚歡，直說「妳好漂亮」，邀約女子返回宿舍遭拒，竟抓握女子的手將她強行帶上排班的計程車，後因邱姓運將察覺後座女子頻頻抗拒，趁著行經桃市警桃園分局中路派出所時，直接開往派出所報案，桃園地檢署偵結，將阿迪依涉嫌強制罪起訴，並聲請簡易判決。

起訴指出，31歲的外籍移工阿迪今年7月29日清晨4點5分在桃園市桃園區中正路1號桃園火車站，發現有名年輕女子獨自在等候搭乘火車，於是上前攀談，並伺機邀約共同返回他租住在桃園市桃園區龍壽街206巷的宿舍，沒想到會遭女子拒絕，阿迪竟基於強制犯意，抓握拉扯女子的手腕，迫使她同行搭上火車站前排班的計程車，妨害女子自由離去。