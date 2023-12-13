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外籍移工強拉妙齡女上車 機警小黃「直送」派出所讓警抓

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

來台工作的印尼籍移工DIDI GUNAWAN（中文名：阿迪）今年7月間清晨行經台鐵桃園火車站時，發現有名年輕女子獨自在候車，於是上前搭訕，他自認雙方相談甚歡，直說「妳好漂亮」，邀約女子返回宿舍遭拒，竟抓握女子的手將她強行帶上排班的計程車，後因邱姓運將察覺後座女子頻頻抗拒，趁著行經桃市警桃園分局中路派出所時，直接開往派出所報案，桃園地檢署偵結，將阿迪依涉嫌強制罪起訴，並聲請簡易判決。

起訴指出，31歲的外籍移工阿迪今年7月29日清晨4點5分在桃園市桃園區中正路1號桃園火車站，發現有名年輕女子獨自在等候搭乘火車，於是上前攀談，並伺機邀約共同返回他租住在桃園市桃園區龍壽街206巷的宿舍，沒想到會遭女子拒絕，阿迪竟基於強制犯意，抓握拉扯女子的手腕，迫使她同行搭上火車站前排班的計程車，妨害女子自由離去。

當雙方上車後，女子仍然不斷地抗拒，經邱姓計程車運將察覺有異，趁著由火車站行駛台一線省道，行經桃園區中山路時，直接將車開往桃園警分局中路派出所報案。

印尼籍移工阿迪今年7月29日清晨在桃園火車站搭訕獨行女子，並將她強拉上車欲共赴宿舍，幸經運將機警，將車直接開往派出所報案，桃園地檢署偵結，將阿迪依強制罪嫌起訴並聲請簡易判決。記者陳恩惠／攝影
印尼籍移工阿迪今年7月29日清晨在桃園火車站搭訕獨行女子，並將她強拉上車欲共赴宿舍，幸經運將機警，將車直接開往派出所報案，桃園地檢署偵結，將阿迪依強制罪嫌起訴並聲請簡易判決。記者陳恩惠／攝影

桃園 計程車 性騷擾

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